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Вонючую землю начали использовать для благоустройства. Документы в порядке, но жители подозревают, что грунт берут со свалок Новости
Мужчина с кошками ходит по городу, оставляя за собой кровавые следы. Его подозревают в издевательстве над животными. Полиция в курсе, но отмалчивается Истории
«Микрон» и «Ангстрем» предложили проектировщикам чипов ориентироваться на отечественные фабрики. Для этого им нужно «вернуться назад» Хайтек
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Опасные скамейки на Центральном проспекте продолжают угрожать пешеходам. Не дадим забыть о проблеме Истории
По факту хищений при капремонте башен на Центральном проспекте возбуждено уголовное дело. Таких случаев «достаточно много», утверждают в полиции Истории
Новый поезд «Иволга», который будет курсировать на зеленоградской линии МЦД, прошел заводскую приёмку и готов к производству. Для этого пришлось решать проблемы с импортозамещением Истории
Всероссийская премьера фильма Алексея Чадова «Своя война: Шторм в пустыне». 1 июня в кинотеатре «Синема Парк Зеленопарк» Афиша
Началась подготовка к строительству дороги между Путилково и Пятницким шоссе. Для жителей Зеленограда ситуация может ухудшиться. Истории
«Зеленопарк» спросил наших читателей, что сделать на уличной развлекательной площадке. И вот что они ответили Истории