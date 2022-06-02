Доставка «Мамой Клянусь» — грузинские блюда у вас дома! 02.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Горячо. Сочно. Вкусно. Работает на самовывоз и доставку по городу. «Мамой Клянусь» делают все в лучших грузинских традициях! Попробовав раз, вы не сможете забыть этот вкус!

Ознакомиться с меню можно на инстаграм-странице или на сайте кухни.

  • Заказы принимаются по телефону: 8-903-156-15-66
  • Самовывоз: Зеленоград, корпус 829

Акции

Бесплатная доставка по городу — от 700 рублей (в ряд районов от 1300 рублей)

Скидка 20% - в будни с 11:30 до 14:30

Мы запустили систему лояльности — при заказе в месяц от 5000 рублей и выше скидка 10-20%

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Метки:
микрорайон 8, доставка готовой еды, корпус 829
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