Доставка грузинских блюд «Мамой Клянусь» — ассортимент, скидки, самовывоз 10.11.2022 Реклама
Доставка грузинских блюд «Мамой Клянусь»

  • хинкали
  • хачапури
  • чашушули
  • чебуреки
  • пироги
  • чахохбили — новинка.

Новинка

Новое блюдо Чахохбили — уже в меню.

Бесплатная доставка: от 700 рублей (в некоторые районы — от 1300р.).

Скидки:

  • 10% на самовывоз
  • 20% в будни с 11:30 до 14:30.

Заказ по телефону: 8-903-156-15-66
Самовывоз: корпус 829.

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена.

Метки:
доставка готовой еды, корпус 829
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