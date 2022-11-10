Доставка грузинских блюд «Мамой Клянусь»
- хинкали
- хачапури
- чашушули
- чебуреки
- пироги
- чахохбили — новинка.
Новинка
Новое блюдо Чахохбили — уже в меню.
Бесплатная доставка: от 700 рублей (в некоторые районы — от 1300р.).
Скидки:
- 10% на самовывоз
- 20% в будни с 11:30 до 14:30.
Заказ по телефону: 8-903-156-15-66
Самовывоз: корпус 829.
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