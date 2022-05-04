Доставка блюд азиатской и европейской кухни «ZelFishka» стала ближе к зеленоградцам — теперь производство находится в третьем микрорайоне, а значит, время доставки сократилось. «ZelFishka» — это вкусные суши и роллы, пицца и паста, бургеры, салаты, бизнес-ланчи в Зеленограде. Невысокие цены и отличное качество!



Полное меню и условия заказа — на сайте zelfishka.ru. Заказы принимаются ежедневно с 10:00 до 23:00.



Доставка по Зеленограду и близлежащим населённым пунктам — при заказе от 500 рублей.