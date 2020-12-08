Домашний детский сад «Домовёнок». Возможность посещения по дням и часам 08.12.2020 Домашний детский сад «Домовёнок»

Домашний детский сад «Домовёнок» приглашает всех детей от 2,5 до 7 лет.

  • Если в садик пока рано, но уже хочется?
  • Если ваш малыш стремится к общению с детьми, но еще не готов провести целый день без мамы?
  • Если вы не нуждаетесь в садике, но хотите разнообразить ежедневные занятия ребенка и расширить круг общения?
  • Если вы хотите посвятить немного времени себе (да, дорогие мамочки — это нормально), чтобы:
    — спокойно заняться домашними делами
    — пройтись по магазинам, не выстраивая маршрут обхода отделов со сладостями и игрушками
    — сходить на маникюр
    — пообщаться с подругами
    — побыть в тишине…

Приводите вашего малыша в домашний детский сад «Домвёнок». Именно здесь есть возможность посещения по часам, на полдня или несколько раз в неделю по индивидуальному графику.

В детском саду создана уютная домашняя обстановка для детей. Они окружены бережной заботой и теплом, чтобы вовремя разлуки с мамой они чувствовали себя спокойно и комфортно.

  • Группа рассчитана на 8-10 детей;
  • С детьми всегда рядом два молодых воспитателя с педагогическим образованием;
  • Ежедневные интересные занятия;
  • Развивающая эко-обстановка в группе;
  • Вкусная домашняя кухня с учетом индивидуальных особенностей;
  • Прогулки в парке и на детской площадке.
  • Ежедневные интересные занятия:

    — Творчество — живопись, лепка из воска, рукоделия, ремесла, театр;
    — Совместные кулинарные занятия;
    — Уроки самостоятельности;
    — Знакомство с миром природы;
    — Увлекательные игры;
    — Общение и новые знакомства.

Стоимость посещения: от 200 рублей за час или 1500 рублей за день (включая питание)

Домашний детский сад «Домовёнок»:

  • Группа «Лучики», Зеленоград, корпус 106
  • Группа «Звёздочки», Зеленоград, корпус 1561
  • Группа «Колокольчики», деревня Сабурово, дом 7

Подробнее о садике и запись на экскурсию в группу: +7(915)114-90-68, +7(916)687-32-77, +7(965)132-13-82 (Viber/WhatsApp)
http://domovenock.com/

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Метки:
Домовенок (деревня Сабурово), Домовенок (корпус 106), Домовенок (корпус 1561)
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