В детском саду создана уютная домашняя обстановка для детей. Они окружены бережной заботой и теплом, чтобы вовремя разлуки с мамой они чувствовали себя спокойно и комфортно.

Группа рассчитана на 8-10 детей;

С детьми всегда рядом два молодых воспитателя с педагогическим образованием;

Ежедневные интересные занятия;

Развивающая эко-обстановка в группе;

Вкусная домашняя кухня с учетом индивидуальных особенностей;

Прогулки в парке и на детской площадке.

Ежедневные интересные занятия: — Творчество — живопись, лепка из воска, рукоделия, ремесла, театр;

— Совместные кулинарные занятия;

— Уроки самостоятельности;

— Знакомство с миром природы;

— Увлекательные игры;

— Общение и новые знакомства.

Стоимость посещения: от 200 рублей за час или 1500 рублей за день (включая питание)