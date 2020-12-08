Домашний детский сад «Домовёнок» приглашает всех детей от 2,5 до 7 лет.
- Если в садик пока рано, но уже хочется?
- Если ваш малыш стремится к общению с детьми, но еще не готов провести целый день без мамы?
- Если вы не нуждаетесь в садике, но хотите разнообразить ежедневные занятия ребенка и расширить круг общения?
- Если вы хотите посвятить немного времени себе (да, дорогие мамочки — это нормально), чтобы:
— спокойно заняться домашними делами
— пройтись по магазинам, не выстраивая маршрут обхода отделов со сладостями и игрушками
— сходить на маникюр
— пообщаться с подругами
— побыть в тишине…
Приводите вашего малыша в домашний детский сад «Домвёнок». Именно здесь есть возможность посещения по часам, на полдня или несколько раз в неделю по индивидуальному графику.
В детском саду создана уютная домашняя обстановка для детей. Они окружены бережной заботой и теплом, чтобы вовремя разлуки с мамой они чувствовали себя спокойно и комфортно.
- Группа рассчитана на 8-10 детей;
- С детьми всегда рядом два молодых воспитателя с педагогическим образованием;
- Ежедневные интересные занятия;
- Развивающая эко-обстановка в группе;
- Вкусная домашняя кухня с учетом индивидуальных особенностей;
- Прогулки в парке и на детской площадке.
- Ежедневные интересные занятия:
— Творчество — живопись, лепка из воска, рукоделия, ремесла, театр;
— Совместные кулинарные занятия;
— Уроки самостоятельности;
— Знакомство с миром природы;
— Увлекательные игры;
— Общение и новые знакомства.
Стоимость посещения: от 200 рублей за час или 1500 рублей за день (включая питание)
Домашний детский сад «Домовёнок»:
- Группа «Лучики», Зеленоград, корпус 106
- Группа «Звёздочки», Зеленоград, корпус 1561
- Группа «Колокольчики», деревня Сабурово, дом 7
Подробнее о садике и запись на экскурсию в группу: +7(915)114-90-68, +7(916)687-32-77, +7(965)132-13-82 (Viber/WhatsApp)
http://domovenock.com/
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