Долой правила! Кушать можно как угодно, главное, чтобы было вкусно! 06.04.2023 Реклама

А во вкусе SURA SUSHI точно знает толк. Ведь помимо свежайших продуктов в состав их блюд входит еще пара очень важных ингредиентов: любовь и забота к каждому клиенту.

А чтобы было еще вкусней, SURA дарит тебе промокод «SURA10» на скидку 10% на все меню!

Внимание! Данный промокод не суммируется с другими акциями и скидками и действует на сумму заказа от 1500 рублей до 10 апреля 2023.

Заказ можно оформить на сайте surasushi.ru или по телефону 8-926-939-00-12.

Искренне твои, SURA SUSHI

Метки:
доставка готовой еды, рыба и морепродукты
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Долой правила! Кушать можно как угодно, главное, чтобы было вкусно! Реклама
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