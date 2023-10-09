Все мы живем в мегаполисе и подвержены стрессам и тревогам. Сидячая малоподвижная работа также дает о себе знать застоями и изменениями в организме.
Необходимо вовремя заботиться о своем душевном и физическом здоровье! В этом вам поможет открывшийся в торговом центре «Савелки» второй спа-салон сети «БалиТай».
Спа-салон «БалиТай» предлагает широкий спектр услуг:
- тайский массаж
- балийский массаж
- слим-массаж
- массаж ног
- огромный выбор спа-программ как для одного, так и для двоих.
В салонах «БалиТай» работают только сертифицированные мастера из Индонезии и Тайланда.
Окунись в ауру релакса и расслабления под звуки природы в самом центре Зеленограда.
Сейчас действует акция на сайте скидок Зелкупон — часовой ойл «тайский массаж» всего за 1885 рублей.
Также сертификат от «БалиТай» станет отличным подарком для друзей и родных.
Спа-салон «БалиТай» ждёт вас!
Адрес: Савелкинский проезд, 2, ТЦ «Савелки», 3 вход, -1 этаж
Телефоны: 8-985-126-88-87, 8-495-287-24-94
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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена