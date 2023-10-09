Все мы живем в мегаполисе и подвержены стрессам и тревогам. Сидячая малоподвижная работа также дает о себе знать застоями и изменениями в организме.

Необходимо вовремя заботиться о своем душевном и физическом здоровье! В этом вам поможет открывшийся в торговом центре «Савелки» второй спа-салон сети «БалиТай».