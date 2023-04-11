Согласно известным исследованиям, дети усваивают информацию в несколько раз быстрее, чем взрослые. Доказано, что в юном возрасте ребенок осваивает 95% основных навыков, которые он будет использовать во взрослой жизни. В этот период дети — это «губка», впитывающая всё, что дает им окружающая среда. И только от родителей будет зависеть, какой объем информации почерпнет их ребенок.

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