«Компьютерная Академия ТОП» разработала уникальную программу киберобразования для детей. В «Малой Компьютерной Академии», куда могут поступить дети от 9 до 14 лет, даются теоретические и практические знания по основным IT-специальностям: программирование, компьютерная графика и дизайн, сетевое администрирование.
Согласно известным исследованиям, дети усваивают информацию в несколько раз быстрее, чем взрослые. Доказано, что в юном возрасте ребенок осваивает 95% основных навыков, которые он будет использовать во взрослой жизни. В этот период дети — это «губка», впитывающая всё, что дает им окружающая среда. И только от родителей будет зависеть, какой объем информации почерпнет их ребенок.
Современные компьютерные курсы для детей в «Компьютерной Академии ТОП» — это возможность с ранних лет получить базовое знание о компьютерах, которые занимают в жизни человека все больше и больше места. Вспомните себя: в каком возрасте вы научились пользоваться компьютером и насколько хорошо? Дайте своему ребенку то, чего не было у вас!
Кто-то может сказать, что собственного знания компьютера достаточно для того, чтобы обучить ребенка. Но если вы не педагог, и ваша работа не связана с компьютерной деятельностью, то что действительно полезного вы сможете дать ребенку? Пользоваться мышкой и клавиатурой он научится быстро, но что дальше?
«Малая Компьютерная Академия ТОП» позволит ребенку не только обучиться управлению компьютером, но и сформирует в нём необходимые задатки для работы в IT-сфере.
Сегодня уже абсолютно ясно, что в самое ближайшее время практически любая работа будет связана с компьютером и интернетом. По этой причине профессии все больше будут зависеть от умений и знаний специальных программ. Стоит ли откладывать на завтра то, что может стать реальностью уже сегодня?
Вы видите, что у вашего ребенка творческая натура? Или он больше склонен к анализу и может часами задумчиво что-то конструировать? Дайте ему шанс открыть свои таланты. И сделайте это грамотно: компьютерное образование для детей в «Академии ТОП» позволит раскрыть потенциал ребенка как можно раньше.
IT-сфера очень прибыльная, и работа на профессиональном уровне в любом направлении IT приносит хороший доход. Если ребенок получит необходимые навыки в детстве, то его профессиональный рост начнется гораздо раньше, чем у многих!
В каком именно возрасте отдавать ребенка на обучение, решать, конечно, только родителям. Но помните: чем старше ребенок, тем больше падает скорость обучения. К тому же, по мере взросления, в школе добавляются новые предметы, а значит, нагрузка тоже возрастает. Гораздо дальновидней записать ребенка на компьютерные курсы для школьников в 4-5 классе, когда малыш наиболее активен и очень интересуется всем, что попадает в поле его зрения.
— Мы комплектуем небольшие группы ребят примерно одинакового возраста, так как понимаем, что детям должно быть интересно не только учиться, но и общаться. Все занятия проходят в игровой форме, которая, как доказано, лучше всего дает возможность усвоить пройденный материал, — рассказывают специалисты «Малой Компьютерной Академии ТОП».
Предусмотрительность родителей позволит их чаду стать гением за достаточно короткий срок. Вы сможете быть уверены в будущем вашего ребенка — любая профессия, связанная с компьютерами, будет развиваться, а спрос на специалистов — неуклонно расти.
15 апреля в 12:00 состоится день открытых дверей, где можно будет подробно познакомиться с программой обучения, а дети смогут пройти бесплатный мастер-класс «3D моделирование персонажа Minecraft».
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- или на сайте академии.
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