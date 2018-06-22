— Что назначает врач для диагностики заболевания?

— Основной метод диагностики на сегодняшний день — это ультразвуковое исследование венозной системы нижних конечностей, ну и, конечно же, клинический осмотр врача. И очень часто первый раз пациенты, особенно женщины, обращаются с тем, что им не нравится внешний вид ног — сосудистые сетки, варикозные узлы.

— Какими еще могут быть внешние проявления варикозной болезни?

— Если речь идет уже о варикозной болезни, то это расширенные вены в виде узлов, шишек, которые видны в положении стоя, и пациенты обращают на это внимание.

— Чаще болеют мужчины или женщины? Почему вообще возникает варикозная болезнь?

— Варикозной болезнью в равной степени болеют мужчины и женщины, а сосудистые сетки чаще встречаются у женщин. Особенно это связано с беременностью, потому что воздействие на вены идет сразу с нескольких сторон. За счет изменения гормонального фона венозная стенка становится более рыхлой, податливой и чувствительной к повышению давления крови. Кроме того, часто увеличивается давление крови в сосудах.

К сожалению, варикозная болезнь — это генетически обусловленное заболевание. Часто те или иные проявления варикоза или сосудистых сеток есть у родителей пациентов. Но огромную роль в появлении заболевания играют и другие факторы — от избыточного веса до образа жизни и обуви, которую вы носите. Для вен вредно долго стоять, либо долго сидеть, поэтому профессии, связанные с долгим стоянием или сидением, способствуют развитию заболеваний вен.

— Какие изменения происходят в сосудах при варикозной болезни?

— Вообще, варикозную болезнь называют платой человечества за прямохождение. У животных, передвигающихся на четырех конечностях, варикоза не бывает. Когда человек встает, то давление в венах возрастает за счет гидростатического столба крови. Венозная стенка у ряда пациентов не выдерживает такой нагрузки, особенно если человек мало двигается и большую часть дня стоит или сидит. И тем более, если имеется наследственная слабость соединительной ткани, из которой состоит каркас вены. В результате они расширяются, появляются варикозные узлы, клапаны в венах перестают смыкаться и нарушается венозный отток крови. При ультразвуковом исследовании видно, что многие подкожные вены деформированы, извиты, клапаны их не работают, кровь перестает течь в нужном направлении.

— Какими осложнениями опасна эта болезнь, если ее не лечить?

— Если говорить о сосудистых сетках, то они совершенно неопасны и влияют только на внешний вид. Если мы говорим о варикозной болезни, и есть расширенные варикозные вены в виде узлов, то это заболевание нужно обязательно лечить.

Если игнорировать симптомы и полагаться на «авось», проблема будет лишь нарастать. Может развиться хроническая венозная недостаточность, которая в свою очередь повлечет за собой множество необратимых процессов в подкожной клетчатке. Возможно развитие трофических язв. Со временем нога начинает отекать, на коже появляются пятна, подкожная клетчатка склерозируется, и мы получаем коричневую ногу странной формы. В большинстве случаев всё это сопровождается явной болью и дискомфортом. Также возможно развитие тромбофлебита варикозных вен, так как кровоток по таким венам и узлам замедлен, имеется венозный застой и все предпосылки для тромбоза.

— Какие методы лечения вы предлагаете пациентам?

— Существует два основных вида лечения — консервативное и хирургическое. Консервативное включает в себя нормализацию образа жизни, компрессионную терапию, медикаментозное лечение. Консервативное лечение не поможет избавиться от болезни, а направлено на замедление процесса дальнейшего ее прогрессирования.

Сосудистые сетки обычно лечатся с помощью склеротерапии. Это удаление деформированных в результате варикоза вен безболезненным и не травматичным способом. Обычно такая процедура применяется на начальных этапах развития варикоза, однако метод может справиться не только с сосудистой сеточкой, но и с пораженными крупными венами. Склеротерапия может применяться как самостоятельная процедура, так и в качестве дополнения к любому хирургическому вмешательству.