Варикозная болезнь — это очень распространенная патология. По современной статистике 30-40% населения страдает варикозной болезнью, а сосудистая сетка и «звездочки» есть почти у 75% женщин. Что делать, чтобы избежать этой болезни, как её лечить, и чем она опасна?
— Максим Владимирович, каковы симптомы болезни, как понять, когда пора идти к врачу?
— Если говорить о симптоматике заболеваний вен, и, в частности, варикозной болезни, то чаще всего пациенты предъявляют такие типичные жалобы как тяжесть, утомляемость, ноющие боли, чувство давления в ногах, чувство покалывания, ползания мурашек в нижних отделах ног, отечность, судороги мышц стоп и голени. Все эти ощущения чаще появляются к концу рабочего дня, то есть после нагрузок, а проходят после ночного отдыха. Жалобы усиливаются обычно в жаркое время года. Варикоз — это не безобидное заболевание, само оно не проходит, всегда прогрессирует. Нужно своевременно обращаться к специалистам, для того, чтобы эффективно избавиться от этого заболевания и предотвратить серьезные осложнения.
— Что назначает врач для диагностики заболевания?
— Основной метод диагностики на сегодняшний день — это ультразвуковое исследование венозной системы нижних конечностей, ну и, конечно же, клинический осмотр врача. И очень часто первый раз пациенты, особенно женщины, обращаются с тем, что им не нравится внешний вид ног — сосудистые сетки, варикозные узлы.
— Какими еще могут быть внешние проявления варикозной болезни?
— Если речь идет уже о варикозной болезни, то это расширенные вены в виде узлов, шишек, которые видны в положении стоя, и пациенты обращают на это внимание.
— Чаще болеют мужчины или женщины? Почему вообще возникает варикозная болезнь?
— Варикозной болезнью в равной степени болеют мужчины и женщины, а сосудистые сетки чаще встречаются у женщин. Особенно это связано с беременностью, потому что воздействие на вены идет сразу с нескольких сторон. За счет изменения гормонального фона венозная стенка становится более рыхлой, податливой и чувствительной к повышению давления крови. Кроме того, часто увеличивается давление крови в сосудах.
К сожалению, варикозная болезнь — это генетически обусловленное заболевание. Часто те или иные проявления варикоза или сосудистых сеток есть у родителей пациентов. Но огромную роль в появлении заболевания играют и другие факторы — от избыточного веса до образа жизни и обуви, которую вы носите. Для вен вредно долго стоять, либо долго сидеть, поэтому профессии, связанные с долгим стоянием или сидением, способствуют развитию заболеваний вен.
— Какие изменения происходят в сосудах при варикозной болезни?
— Вообще, варикозную болезнь называют платой человечества за прямохождение. У животных, передвигающихся на четырех конечностях, варикоза не бывает. Когда человек встает, то давление в венах возрастает за счет гидростатического столба крови. Венозная стенка у ряда пациентов не выдерживает такой нагрузки, особенно если человек мало двигается и большую часть дня стоит или сидит. И тем более, если имеется наследственная слабость соединительной ткани, из которой состоит каркас вены. В результате они расширяются, появляются варикозные узлы, клапаны в венах перестают смыкаться и нарушается венозный отток крови. При ультразвуковом исследовании видно, что многие подкожные вены деформированы, извиты, клапаны их не работают, кровь перестает течь в нужном направлении.
— Какими осложнениями опасна эта болезнь, если ее не лечить?
— Если говорить о сосудистых сетках, то они совершенно неопасны и влияют только на внешний вид. Если мы говорим о варикозной болезни, и есть расширенные варикозные вены в виде узлов, то это заболевание нужно обязательно лечить.
Если игнорировать симптомы и полагаться на «авось», проблема будет лишь нарастать. Может развиться хроническая венозная недостаточность, которая в свою очередь повлечет за собой множество необратимых процессов в подкожной клетчатке. Возможно развитие трофических язв. Со временем нога начинает отекать, на коже появляются пятна, подкожная клетчатка склерозируется, и мы получаем коричневую ногу странной формы. В большинстве случаев всё это сопровождается явной болью и дискомфортом. Также возможно развитие тромбофлебита варикозных вен, так как кровоток по таким венам и узлам замедлен, имеется венозный застой и все предпосылки для тромбоза.
— Какие методы лечения вы предлагаете пациентам?
— Существует два основных вида лечения — консервативное и хирургическое. Консервативное включает в себя нормализацию образа жизни, компрессионную терапию, медикаментозное лечение. Консервативное лечение не поможет избавиться от болезни, а направлено на замедление процесса дальнейшего ее прогрессирования.
Сосудистые сетки обычно лечатся с помощью склеротерапии. Это удаление деформированных в результате варикоза вен безболезненным и не травматичным способом. Обычно такая процедура применяется на начальных этапах развития варикоза, однако метод может справиться не только с сосудистой сеточкой, но и с пораженными крупными венами. Склеротерапия может применяться как самостоятельная процедура, так и в качестве дополнения к любому хирургическому вмешательству.
— Как проводится эта процедура?
— Делается прокол пораженной вены тонкой иглой (аналогичной иглам на инсулиновых шприцах) и вводится вещество, способствующее склеиванию стенок сосуда. В результате по его просвету перестает проходить кровь. Это и есть основная цель манипуляции — вывести из общего кровообращения проблемную область.
— Как подготовиться к этой процедуре? Есть ли ограничения?
— Процедура не требует подготовки и анализов, выполняется достаточно быстро. От пациента требуется соблюдение некоторых правил. За два дня надо отказаться от употребления спиртных напитков и курения, от применения препаратов, способствующих разжижению крови, от косметических процедур, вызывающих воспаление или раздражение кожного покрова ног.
Склерозирующее вещество со временем рассасывается и не оказывает никакого побочного действия на организм. На все время лечения необходима постоянная лечебная компрессия на дневное время. Продолжительность компрессии в ночное время определяется врачом. Это использование компрессионного трикотажа в виде чулок, колготок, гольф или эластических бинтов различной степени растяжимости. В зависимости от силы создаваемого давления существует четыре функциональных класса компрессионного трикотажа. Врач-флеболог назначает степень компрессии лечебного трикотажа, а специалисты по трикотажу подбирают его.
— Как лечат варикозную болезнь?
— Важно не только установить факт наличия этой патологии, а и определить, в каком состоянии находятся клапаны вен, какова проходимость сосудов — от этого полностью зависит тактика предстоящего лечения. Основной метод — это операция. Она может быть проведена на любой стадии заболевания при условии отсутствия противопоказаний. Суть вмешательства заключается в удалении измененных подкожных вен через специально выполненные отдельные разрезы.
— Существует ли профилактика, предупреждение прогрессирования варикозной болезни и её осложнений?
— К мерам профилактики можно отнести активный образ жизни. Повторюсь, для вен нижних конечностей плохо, когда человек долго сидит или стоит. Больной обязан во всех смыслах слова беречь свои вены: избегать длительного статического положения, избегать тяжелых физических нагрузок, носить обувь, не сжимающую ступню, удобную, с жесткой подошвой, на небольшом устойчивом каблуке. Если по работе приходится много сидеть, то надо использовать подставку под ступни, чтобы придать ногам возвышенное положение. Каждые 1-1,5 часа делать перерыв в работе — походить или подняться на носки 10-20 раз.
Врач может назначить больному курсовое применение препаратов, улучшающих тонус вен и микроциркуляцию, препятствующих образованию тромбов.
Кроме образа жизни, необходима упомянутая компрессионная терапия. Это базисный метод, «золотой стандарт» лечения хронических заболеваний вен вне зависимости от причины и стадии. Если правильно использоваться компрессию, она может стимулировать заживление венозных язв, а значит, улучшить качество жизни пациента. Эластическая компрессия улучшает ток крови в глубоких венах и уменьшает количество ее в венах подкожных, не допускает возникновения отека, активизирует микроциркуляцию и процессы обмена веществ в тканях.
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