Детский театр «Крылья» объявляет набор — приглашают детей 3-15 лет 27.06.2024 Реклама ИП Королева А.А., ИНН 773474697277, erid:2VSb5w7soMJ

Детский театр «Крылья» объявляет набор для детей от 3-х до 15-ти лет. Хотите, чтобы ваш ребёнок развивался гармонично, умел красиво и уверенно говорить, владел своим телом и голосом — звоните прямо сейчас и записывайтесь на просмотр.

В Детском театре «Крылья» вашего ребёнка ждут надёжные друзья, интересное общение, занятия актёрским мастерством, хореографией, вокалом, бесценный сценический опыт, поездки на конкурсы в разные города России.

Прекрасный досуг, благодаря которому ваш ребёнок приобретёт навыки, необходимые в любой профессии: креативность, уверенность, умение выступать на публике, лабильность, стрессоустойчивость и многие другие.

Детский театр «Крылья» ждёт вас!

Записывайтесь прямо сейчас: 8-964-572-27-47
Адрес: Зеленоград, корпус 100

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Театр — это место, где вырастают КРЫЛЬЯ!

Метки:
театр, кружки и секции, профессиональное образование, вокал, пение, хореография и школы танцев, Крылья
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