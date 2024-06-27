Детский театр «Крылья» объявляет набор для детей от 3-х до 15-ти лет. Хотите, чтобы ваш ребёнок развивался гармонично, умел красиво и уверенно говорить, владел своим телом и голосом — звоните прямо сейчас и записывайтесь на просмотр.
Прекрасный досуг, благодаря которому ваш ребёнок приобретёт навыки, необходимые в любой профессии: креативность, уверенность, умение выступать на публике, лабильность, стрессоустойчивость и многие другие.
Детский театр «Крылья» ждёт вас!
Записывайтесь прямо сейчас: 8-964-572-27-47
Адрес: Зеленоград, корпус 100
Театр — это место, где вырастают КРЫЛЬЯ!
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Детский лагерь «Родник» организует палаточный трудовой выезд — в Себежский национальный парк Реклама
В новую школу в Голубом набирают детей всех возрастов. Приоритетный прием местных жителей заканчивается через несколько дней Новости
Товары бренда Tulip в магазинах «Я Сама» — а также до 30 июня продолжается акция «Счастливый час» Реклама
Парк Победы обработают от клещей в четверг, 27 июня — в этот день рекомендуют держаться от него подальше Новости
Институт Интегральной электроники НИУ МИЭТ: на острие технологий — электроника и наноэлектроника, фотоника и проектирование микросхем Реклама
Большой склад напротив Зеленограда построили почти наполовину. Здесь будет работать шестьсот человек Новости
Конечную автобусную станцию планируют построить в Северной промзоне. Это поможет вернуть в Зеленоград «гармошки» Новости
История зеленоградской высотки «бизнес-центра» родом из Бразилии и Ульяновска, которую строили 34 года Истории
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Центр Косметологии «Квезаль» (Зеленоград) ищет специалистов на длительный срок — требуются врач-косметолог и массажист Реклама