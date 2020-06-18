Как «Детский театр Крылья» провел первый сезон и пережил карантин 18.06.2020 Детский театр «Крылья»

В сентябре 2019 года в Зеленограде открыл свои двери юным артистам «Детский театр Крылья». За первый творческий сезон им удалось поставить четыре спектакля, в Зеленограде с успехом прошли две премьеры. Юные актеры приняли участие во всех мероприятиях, проходящих в нашем городе, и даже выступили в качестве приглашенных артистов на благотворительном вечере фонда «Happy», посвященному сбору средств для дома малютки.
Предлагаем вашему вниманию интервью с художественным руководителем театра — Анастасией Алексеевной Королёвой.

— Каким был этот год для «Детского театра Крылья»?

— Год был однозначно интересным, ярким, насыщенным событиями и полным творчества. Нам удалось собрать две артистические труппы и реализовать вместе с ними много интересных проектов. Дети, которые пришли к нам в сентябре, никогда не соприкасаясь ранее с театром, очень быстро влились в атмосферу совместного творчества. И это было именно совместное творчество, потому что для нас очень важно не просто навязать ребенку свое видение образа, персонажа, а создать этот образ совместно с актером, дать ему возможность творить, а не исполнять.

— Хочется поподробнее узнать о спектаклях, которые вы уже успели поставить и сыграть.

В этом году на зеленоградских сценах прошли премьеры двух наших спектаклей. Это «Муха-цокотуха» в исполнении подготовительного отделения театра и «Бременские музыканты» в исполнении основного отделения. Все спектакли, которые мы ставим, музыкальные, так что нашим артистам приходится осваивать три основные дисциплины: актерское мастерство, танец и вокал. Один из основных принципов подбора репертуара — не концентрироваться на одном определенном жанре. Если первый спектакль основного отделения ( «Бременские музыканты») был эстрадным, комическим, то второй («Летучий корабль») ставился в фолковой стилистике, пропитанной философскими размышлениями о мечте. Подготовительное отделение также работало в этом году над двумя постановками. «Муха-цокотуха» — джазовый спектакль с яркими переливающимися костюмами и фантастическими декорациями — стал детской интерпретацией популярных бродвейских шоу. Второй спектакль («Козлята»), минималистичная народная графика, — трогательная сказка о материнской любви и бескорыстной дружбе.
Все спектакли объединяет большое количество танцев, музыки и вокала, что делает их живыми, красочными и наполненными искренними эмоциями юных артистов.

— Все это мы видим на сцене, но нам очень интересно, как выглядят трудовые будни артистов.

Конечно, за всем этим праздником и феерией скрываются часы кропотливой работы в зале. Чтобы персонаж выглядел живым и реалистичным, нужно детально разобрать характер, исторические и культурные реалии, психологию и мотивацию. Всем этим мы занимаемся на актерском мастерстве. Плюс к этому много времени посвящается технике движения, технике речи и непосредственно актерскому мастерству. Мы компилируем разные актерские техники, в том числе технику актера Михаила Чехова, адаптируя их к восприятию детей.
Невозможно представить спектакли нашего театра без танцев. Важно, что для нас танец — это не вспомогательный элемент, не подтанцовка, а неотъемлемая часть спектакля. Именно поэтому хореография является обязательным предметом, дети получают серьезную танцевальную подготовку. На занятиях, помимо изучения базовой лексики в стилистике спектакля, большое внимание уделяется основам различных танцевальных направлений, в том числе и классическому танцу.
Ну и, конечно, подготовка к спектаклю не обходится без вокала, где мы много занимаемся развитием слуха и поставкой голоса.
С первых дней наши артисты понимают, что, прежде чем получить зрительские аплодисменты, необходимо много и честно трудиться.

— Наверно, самый злободневный и волнующий всех вопрос: возможен ли творческий процесс на карантине. Как вы переживаете этот непростой период?

Конечно, карантин неожиданно ворвался в нашу жизнь и, честно говоря, спутал наши планы. Но так как, нравится нам это или нет, карантин был неизбежен, единственное, что нам оставалось — это найти в нем положительные стороны и возможности для роста. Естественно, потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться к новым реалиям, но к концу марта процесс был налажен. Все занятия были переведены в онлайн-формат, программы адаптированы, и на сегодняшний момент мы можем с уверенностью сказать, что мы спокойно справляемся с этой ситуацией. У нас появилась возможность уделить больше времени технике, снять несколько видеоспектаклей, поучаствовать в ряде онлайн конкурсов и даже во флешмобе совместно с известным театром танца в Екатеринбурге. Безусловно мы с нетерпением ждем возможности вернуться в репетиционный зал, но теперь мы знаем, что у любого формата есть свои плюсы и минусы, и дистанционные занятия тоже открывают новые возможности, если подойти к этому творчески.

Ну и вопрос, который теперь волнует всех родителей Зеленограда: как же попасть на занятия в «Детский театр Крылья»?

Мы открыли набор во все отделения театра и ждем артистов, начиная с 3-х лет. В августе начнутся просмотры, необходимо позвонить по телефону +7 915 176 0507 и записаться.


Спасибо за интересную беседу, желаем вам творческих успехов и талантливых артистов!

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Метки:
дети, театр, Крылья
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