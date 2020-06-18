— Наверно, самый злободневный и волнующий всех вопрос: возможен ли творческий процесс на карантине. Как вы переживаете этот непростой период?



Конечно, карантин неожиданно ворвался в нашу жизнь и, честно говоря, спутал наши планы. Но так как, нравится нам это или нет, карантин был неизбежен, единственное, что нам оставалось — это найти в нем положительные стороны и возможности для роста. Естественно, потребовалось некоторое время, чтобы приспособиться к новым реалиям, но к концу марта процесс был налажен. Все занятия были переведены в онлайн-формат, программы адаптированы, и на сегодняшний момент мы можем с уверенностью сказать, что мы спокойно справляемся с этой ситуацией. У нас появилась возможность уделить больше времени технике, снять несколько видеоспектаклей, поучаствовать в ряде онлайн конкурсов и даже во флешмобе совместно с известным театром танца в Екатеринбурге. Безусловно мы с нетерпением ждем возможности вернуться в репетиционный зал, но теперь мы знаем, что у любого формата есть свои плюсы и минусы, и дистанционные занятия тоже открывают новые возможности, если подойти к этому творчески.



Ну и вопрос, который теперь волнует всех родителей Зеленограда: как же попасть на занятия в «Детский театр Крылья»?



Мы открыли набор во все отделения театра и ждем артистов, начиная с 3-х лет. В августе начнутся просмотры, необходимо позвонить по телефону +7 915 176 0507 и записаться.