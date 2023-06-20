«Талант-клуб» — это уникальное пространство для умственного и творческого развития для детей от четырех лет и подростков. Он находится в здании бизнес-центра в Савелкинском проезде, возле префектуры. В «Талант-клубе» собраны самые актуальные направления для развития вашего ребенка, а занятия ведут специалисты и профессионалы самого высокого уровня.

Основные направления обучения центра — комплексная подготовка к школе и английский язык, но есть еще много интересных и полезных занятий, от скорочтения и каллиграфии до китайского языка и видеоблогерства.