Детский развивающий центр «Талант-клуб» набирает детей от четырех лет 20.06.2023 Реклама

«Талант-клуб» — это уникальное пространство для умственного и творческого развития для детей от четырех лет и подростков. Он находится в здании бизнес-центра в Савелкинском проезде, возле префектуры. В «Талант-клубе» собраны самые актуальные направления для развития вашего ребенка, а занятия ведут специалисты и профессионалы самого высокого уровня.

Основные направления обучения центра — комплексная подготовка к школе и английский язык, но есть еще много интересных и полезных занятий, от скорочтения и каллиграфии до китайского языка и видеоблогерства.

Направления и занятия

  • Английский язык — с 4 до 14 лет
  • Математика — с 5 по 8 классы
  • Ментальная арифметика — с 4 до 14 лет
  • Комплексная подготовка к школе — с 5,5 по 7 лет
  • Каллиграфия — с 5 по 16 лет
  • Китайский язык — с 4 до 14 лет
  • Нейропсихолог
  • Занятия с логопедом — с 5 до 12 лет
  • Школа развития — 4-5 лет
  • Юный блогер-видеограф — с 8 до 15 лет
  • Интеллектуальное развитие
  • Сборка кубика Рубика
  • Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике.

Занятия проходят как индивидуально, так и в группах, так что ваш ребенок сможет получить навыки работы в команде и обрести новых друзей. А современные удобные аудитории с продвинутым оборудованием для учебы и практических занятий помогут юному гению расширить горизонты его образовательных возможностей.

Успейте записаться по официальному номеру телефона: 8-926-855-65-85

Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, 4 (бизнес-центр), этаж 3

Сайт, Вконтакте, Инстаграм*, Телеграм

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
дети, дополнительное образование, Талант клуб
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