«Талант-клуб» — это уникальное пространство для умственного и творческого развития для детей от четырех лет и подростков. Он находится в здании бизнес-центра в Савелкинском проезде, возле префектуры. В «Талант-клубе» собраны самые актуальные направления для развития вашего ребенка, а занятия ведут специалисты и профессионалы самого высокого уровня.
Основные направления обучения центра — комплексная подготовка к школе и английский язык, но есть еще много интересных и полезных занятий, от скорочтения и каллиграфии до китайского языка и видеоблогерства.
- Английский язык — с 4 до 14 лет
- Математика — с 5 по 8 классы
- Ментальная арифметика — с 4 до 14 лет
- Комплексная подготовка к школе — с 5,5 по 7 лет
- Каллиграфия — с 5 по 16 лет
- Китайский язык — с 4 до 14 лет
- Нейропсихолог
- Занятия с логопедом — с 5 до 12 лет
- Школа развития — 4-5 лет
- Юный блогер-видеограф — с 8 до 15 лет
- Интеллектуальное развитие
- Сборка кубика Рубика
- Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по математике.
Занятия проходят как индивидуально, так и в группах, так что ваш ребенок сможет получить навыки работы в команде и обрести новых друзей. А современные удобные аудитории с продвинутым оборудованием для учебы и практических занятий помогут юному гению расширить горизонты его образовательных возможностей.
Успейте записаться по официальному номеру телефона: 8-926-855-65-85
Адрес: Зеленоград, Савелкинский проезд, 4 (бизнес-центр), этаж 3
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена