Учи.ру — крупнейшая образовательная онлайн-платформа в России и федеральная сеть детских центров. В Зеленограде занятия будут проходить с сентября в корпусе 1524. 2 и 3 сентября можно посетить открытые уроки по математике и английскому языку.
Кружки:
- математика (7-11 лет)
- английский язык (6-13 лет)
- скоро открытие кружка «Программирование».
Открытые уроки по математике и английскому языку — 2 и 3 сентября.
Почему ребенку интересно посещать кружки:
- занятия проходят в игровом формате
- дети получают красочные рабочие тетради к каждому модулю
- малочисленные группы (до 9 человек)
- индивидуальный подход: задания разделены по уровню сложности
- освоение тем: наставник уделяет внимание каждому и помогает справиться со сложными моментами
- выход за рамки программы: кружки дополняют школьную программу и программу онлайн-курсов.
Кружок по математике набирает группы ребят:
- 1 класс
- 2 класс
- 3 класс
- 4 класс.
Кружок английского языка набирает группы ребят:
- Kids (6-9 лет)
- Junior (10-13 лет).
Адрес: корпус 1524 (вход с обратной стороны здания)
Запись:
- на сайте
- по телефонам 8-499-647-52-68, 8-985-044-59-38
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Вакансии компании «М-Сервис» — набор персонала в связи с открытием нового объекта питания (Химки) Реклама
Детский центр «Учи.ру» открывается в Зеленограде. 2 и 3 сентября приходите на открытые уроки Реклама
Накануне 1 сентября школа 853 и Дворец творчества в 9 микрорайоне оказались окружены затянувшимся благоустройством Новости
В школе плавания «Быстрый Дельфин» открыт набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей от 3 лет Реклама
Полную тележку просроченных продуктов на 30 тысяч рублей купили в зеленоградском «Перекрестке» Новости
Машины студентов МИЭТа заполнили газоны и тротуары вдоль улицы Юности. Администрации студгородка всё равно Новости
Идёт набор в хореографическую студию «Фортуна» (Дворец Творчества) — приглашают детей от 3-х лет Реклама
Полезное занятие для ребенка! Запишитесь на бесплатное открытое занятие и покажите ребенку мир IT-технологий с ЦКО МИЭТ Реклама
Школа рисования «Палитра увлечений» приглашает детей от 7 лет на курсы академического рисунка, живописи и многослойной акварели Реклама
Отмечайте 1 сентября в Квест Центре (бывший «Космос»). Детям от 7 лет праздничная скидка 30% на посещение батутов Реклама
Бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа игры Minecraft» — 2 сентября в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама