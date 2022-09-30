Занятия будут проходить в 8-м микрорайоне (корпус 860) под руководством опытных тренеров. Детей научат азам обращения с мячом. Большое внимание в академии «Возрождение» уделяется физическому и когнитивному развитию воспитанников. Академия принимает участие в турнирах и товарищеских матчах.