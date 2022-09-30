Занятия будут проходить в 8-м микрорайоне (корпус 860) под руководством опытных тренеров. Детей научат азам обращения с мячом. Большое внимание в академии «Возрождение» уделяется физическому и когнитивному развитию воспитанников. Академия принимает участие в турнирах и товарищеских матчах.
- Профессиональные тренеры
- Применение современных методик развития юных футболистов
- Уникальный подход к каждому маленькому спортсмену
- Открытые тренировочные занятия ежемесячно
- Участие в турнирах и товарищеских матчах
- Футбольные сборы
- Отзывчивые и общительные тренеры всегда помогут советом и ответят на любые ваши вопросы
- Лучшие воспитанники рекомендуются в академии и спортшколы Москвы и области
- Доступные цены.
Запишите вашего ребенка на первое бесплатное занятие прямо сейчас.
Адрес: Зеленоград, корпус 860, ФОК «Малино»
Телефон для записи: 8-991-299-14-33 (WhatsApp, Telegram)
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