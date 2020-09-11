Настал сентябрь, дети вернулись в город и пошли в школы и детские сады. После занятий дети играют во дворах и детских площадках. Но, так случается все чаще и чаще, что двор жилого дома заставлен машинами. Во время игры дети не задумываются о движении автомобилей во дворах и могут в последний момент рвануть на дорогу за мячиком, на велосипеде, просто выбежать, играя в «догонялки». Ребенка очень сложно увидеть из-за стоящих во дворе машин.

Подъезжая к школе, детскому саду или детской площадке, обязательно сбросьте скорость.

Подъезжая к светофору на зеленый или к пешеходному переходу, будьте внимательны. На перекресток или пешеходный переход может выскочить ребенок!

Если на обочине стоит ребенок, с непонятными намерениями, то лучше посигналить, чтобы обратить его внимание на подъезжающий автомобиль.

Родителям так же стоит обучить своих детей элементарным правилам поведения во дворе и на дороге.

Выходя во двор или на пешеходный переход, он должен отвлечься от своего смартфона, вынуть наушники, чтобы видеть и слышать, что происходит вокруг. Посмотреть налево и направо, нет ли машин и только тогда переходить дорогу.

И еще очень важный момент! Используйте одежду или рюкзаки со светоотражающими элементами.

Итак, берегите детей, берегите себя и будьте внимательными на дороге!

Проверить тормозную систему, головное освещение, и остальные системы автомобиля помогут специалисты Бош автосервиса «НашТехцентр».

Автосервис «НашТехцентр» предлагает сервис высокого класса по доступной цене по адресу: Зеленоград, Сосновая аллея, проезд № 4807, 2, строение 5

Время работы: ежедневно с 9:00 до 19:00

Телефоны: +7 499 734 0592, +7 905 500 0330

Whatsapp: +7 905 500 0330

Подробности на сайте.