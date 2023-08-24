День открытых дверей в Школе развития интеллекта IQ007 — 2 сентября приходите на интеллектуальный квест 24.08.2023 Реклама

Приходите в субботу, 2 сентября, в Школу развития интеллекта IQ007 (корпус 2005) всей семьёй. Вы познакомитесь с уникальными учебными направлениями, проведёте время с пользой и пройдёте увлекательный интеллектуальный квест все вместе. Мероприятие абсолютно бесплатное. Нужно зарегистрироваться заранее.

Вы познакомитесь с педагогами и новыми фишками Школы IQ007 в режиме спринта:

  • скорочтение и развитие интеллекта
  • мегаМатематика
  • эмоциональный интеллект
  • курс бизнеса для будущих миллионеров
  • интеллектуальный английский.

Предварительная регистрация: по ссылке.

Места ограничены!

Адрес: Зеленоград, корпус 2005
Обращайтесь за информацией: 8-985-928-14-17

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Метки:
образование и обучение, Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007
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