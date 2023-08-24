Приходите в субботу, 2 сентября, в Школу развития интеллекта IQ007 (корпус 2005) всей семьёй. Вы познакомитесь с уникальными учебными направлениями, проведёте время с пользой и пройдёте увлекательный интеллектуальный квест все вместе. Мероприятие абсолютно бесплатное. Нужно зарегистрироваться заранее.
Вы познакомитесь с педагогами и новыми фишками Школы IQ007 в режиме спринта:
- скорочтение и развитие интеллекта
- мегаМатематика
- эмоциональный интеллект
- курс бизнеса для будущих миллионеров
- интеллектуальный английский.
Предварительная регистрация: по ссылке.
Места ограничены!
Адрес: Зеленоград, корпус 2005
Обращайтесь за информацией: 8-985-928-14-17
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