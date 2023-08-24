День открытых дверей в одной из самых ярких зеленоградских школ балета — в хореографической студии «Большой балет». Приходите 26 августа в 11:00 по адресу: Савёлкинский проезд 2, 4 этаж.
В студии открыта возможность заниматься как детям, так и взрослым.
Основные направления, преподаваемые в школе:
- балет для детей (для разных возрастов)
- балет для взрослых (новички и pro)
- хореография для спортсменов
- сценическая практика
- боди балет
- растяжка
- актёрское мастерство
- пуанты
- современная хореография.
В школе работают педагоги — выпускники МГАХ и ГИТИС, а дети выступают на сцене РАМТ.
26 августа, в день открытых дверей, возможно прийти и лично познакомиться со студией, задать интересующие вопросы, принять участие в мастер-классах, насладиться увлекательной программой и получить подарки.
Скидки для каждого нового клиента!
Инстаграм*, Вконтакте, сайт
Приходите за новыми впечатлениями и зарядом энергии 26 августа в 11:00.
Адрес: Савёлкинский проезд 2, 4 этаж
Телефон: 8-977-310-57-61
Большой балет ждёт!
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена