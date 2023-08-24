В школе работают педагоги — выпускники МГАХ и ГИТИС, а дети выступают на сцене РАМТ.



26 августа, в день открытых дверей, возможно прийти и лично познакомиться со студией, задать интересующие вопросы, принять участие в мастер-классах, насладиться увлекательной программой и получить подарки.

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