День открытых дверей в дошкольной студии «Дети есть дети» — 16 июля в «Середниково парк» 15.07.2022 ZELENOGRAD.RU

В ближайшую субботу, 16 июля, пройдет день открытых дверей в дошкольной студии «Дети есть дети». Гости смогут познакомиться с Реджио-средой — миром исследований, проектирования и самовыражения. Начало в 11:00.

«Дети есть дети» — единственный детский центр нашего города и окрестностей, вдохновленный Реджио-подходом.

Ребят ждёт особая программа: они смогут погрузиться в Реджио-среду, открыть для себя мир исследований, проектирования и самовыражения.

И взрослым скучать не придётся — можно будет не только погрузиться в творческий процесс вместе с ребёнком, но и узнать все о «Дети есть дети»: о Реджио-подходе, ценностях, всех бытовых и организационных моментах.

На дне открытых дверей Вы сможете также:

  • познакомиться с командой студии, которая ежедневно помогает каждому ребёнку понять себя, ощутить свою уникальность и неповторимость, а также исследовать этот мир
  • посетить каждый уголок пространства, в деталях узнав, как «работает» среда
  • узнать все о целях и задачах, методиках и технологиях, а также дополнительных занятиях
  • получить рекомендации о наиболее оптимальных способах бережной и комфортной адаптации.

Также вам представится возможность первыми записаться на собеседование и забронировать место в одной из разновозрастных групп:

  • тоддлер (от 1,5 лет)
  • средняя (от 3 лет)
  • предшкола (от 5 лет).

Информация о мероприятии

Где: ТСН «Середниково парк», ул. Спортивная, дом 225Б

Когда: 16 июля, в 11:00

Регистрация:

  • по ссылке https://clck.ru/sG6qA
  • по телефону 8-915-263-02-80, Дарья (руководитель студии)

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