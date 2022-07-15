В ближайшую субботу, 16 июля, пройдет день открытых дверей в дошкольной студии «Дети есть дети». Гости смогут познакомиться с Реджио-средой — миром исследований, проектирования и самовыражения. Начало в 11:00.
«Дети есть дети» — единственный детский центр нашего города и окрестностей, вдохновленный Реджио-подходом.
Ребят ждёт особая программа: они смогут погрузиться в Реджио-среду, открыть для себя мир исследований, проектирования и самовыражения.
И взрослым скучать не придётся — можно будет не только погрузиться в творческий процесс вместе с ребёнком, но и узнать все о «Дети есть дети»: о Реджио-подходе, ценностях, всех бытовых и организационных моментах.
На дне открытых дверей Вы сможете также:
- познакомиться с командой студии, которая ежедневно помогает каждому ребёнку понять себя, ощутить свою уникальность и неповторимость, а также исследовать этот мир
- посетить каждый уголок пространства, в деталях узнав, как «работает» среда
- узнать все о целях и задачах, методиках и технологиях, а также дополнительных занятиях
- получить рекомендации о наиболее оптимальных способах бережной и комфортной адаптации.
Также вам представится возможность первыми записаться на собеседование и забронировать место в одной из разновозрастных групп:
- тоддлер (от 1,5 лет)
- средняя (от 3 лет)
- предшкола (от 5 лет).
Где: ТСН «Середниково парк», ул. Спортивная, дом 225Б
Когда: 16 июля, в 11:00
Регистрация:
- по ссылке https://clck.ru/sG6qA
- по телефону 8-915-263-02-80, Дарья (руководитель студии)