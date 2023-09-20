«Маленький Оксфорд» приглашает на День открытых дверей 23 сентября.
В программе мастер-классы:
- скорочтение
- ментальная арифметика
- английский язык
- каллиграфия
- логопед.
А ещё — аквагрим, хорошее настроение и подарки.
Для тех, кто посетит мероприятие — в подарок 1000 рублей на счёт в «Маленьком Оксфорде».
Будет весело и познавательно! «Маленький Оксфорд» ждёт вас.
Время проведения: 23 сентября, с 12:00 до 14:00.
Регистрация: чтобы принять участие записывайтесь скорее по ссылке, места ограничены.
Телефон: 8-925-957-04-30.
Адрес: корпус 1650, 2 подъезд, 2 этаж.
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