День открытых дверей в центре развития детей «Маленький Оксфорд» — 23 сентября вас ждут мастер-классы, аквагрим и подарки 20.09.2023 Реклама ИП УПОРОВ Е.А., ИНН 773574512145, erid:LatgBWNVk

«Маленький Оксфорд» приглашает на День открытых дверей 23 сентября.

В программе мастер-классы:

  • скорочтение
  • ментальная арифметика
  • английский язык
  • каллиграфия
  • логопед.

А ещё — аквагрим, хорошее настроение и подарки.

Для тех, кто посетит мероприятие — в подарок 1000 рублей на счёт в «Маленьком Оксфорде».

Будет весело и познавательно! «Маленький Оксфорд» ждёт вас.

Время проведения: 23 сентября, с 12:00 до 14:00.

Регистрация: чтобы принять участие записывайтесь скорее по ссылке, места ограничены.

Телефон: 8-925-957-04-30.

Адрес: корпус 1650, 2 подъезд, 2 этаж.

Сайт, Вконтакте

Метки:
курсы и репетиторы по математике, курсы и репетиторы по английскому языку, логопед и развитие речи, подготовка к школе
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