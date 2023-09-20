«Маленький Оксфорд» приглашает на День открытых дверей 23 сентября.

В программе мастер-классы:



скорочтение

ментальная арифметика

английский язык

каллиграфия

логопед.

А ещё — аквагрим, хорошее настроение и подарки.

Для тех, кто посетит мероприятие — в подарок 1000 рублей на счёт в «Маленьком Оксфорде».

Будет весело и познавательно! «Маленький Оксфорд» ждёт вас.