Красота спасет мир. Именно поэтому 18 октября салон красоты «Никор» объявляет День красоты совместно с французским брендом Institut Esthederm. Каждому гостю — бокал игристого, хорошее настроение и расслабление на процедурах! Рассказываем, какие специальные предложения будут действовать в этот день, и какие — в течение всего месяца.