Красота спасет мир. Именно поэтому 18 октября салон красоты «Никор» объявляет День красоты совместно с французским брендом Institut Esthederm. Каждому гостю — бокал игристого, хорошее настроение и расслабление на процедурах! Рассказываем, какие специальные предложения будут действовать в этот день, и какие — в течение всего месяца.
Скидки и подарки 18 октября и в течение месяца
При покупке продукции Institute Esthederm вы получите:
- за 1 средство — скидка 5%
- за 2 средства — скидка 10%
- за 3 и более средств — скидка 15% + подарок.
При покупке солнечной линии — пляжная сумка или косметичка в подарок.
Весь месяц — профессиональные салонные уходы Institut Esthederm со скидкой 10%.
Только 18 октября
- Сезонный детокс-уход «Осень-зима» — со скидкой 50%
- Все остальные салонные уходы Institut Esthederm — со скидкой 20%
- Консультация косметологов «Никор» и приглашенного специалиста — врача Institut Esthederm
- Вкусные угощения и бокал игристого каждому гостю!
Все вопросы и запись на 18 октября:
- по телефонам — 8-499-731-59-68, 8-499-731-16-85
- и через телеграм-боты — @salonNikor_bot, @SalonBeautyHouse_bot
Адрес: корпус 1204, салон красоты «Никор».
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День красоты в салоне «Никор» (совместно с брендом Institut Esthederm) — 18 октября будут скидки, подарки, специальные мероприятия Реклама
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