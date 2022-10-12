День красоты в салоне «Никор» (совместно с брендом Institut Esthederm) — 18 октября будут скидки, подарки, специальные мероприятия 18 октября 0:00 Салон красоты "Никор"

Красота спасет мир. Именно поэтому 18 октября салон красоты «Никор» объявляет День красоты совместно с французским брендом Institut Esthederm. Каждому гостю — бокал игристого, хорошее настроение и расслабление на процедурах! Рассказываем, какие специальные предложения будут действовать в этот день, и какие — в течение всего месяца.

Скидки и подарки 18 октября и в течение месяца

При покупке продукции Institute Esthederm вы получите:

  • за 1 средство — скидка 5%
  • за 2 средства — скидка 10%
  • за 3 и более средств — скидка 15% + подарок.

При покупке солнечной линии — пляжная сумка или косметичка в подарок.

Весь месяц — профессиональные салонные уходы Institut Esthederm со скидкой 10%.

Только 18 октября

  • Сезонный детокс-уход «Осень-зима» — со скидкой 50%
  • Все остальные салонные уходы Institut Esthederm — со скидкой 20%
  • Консультация косметологов «Никор» и приглашенного специалиста — врача Institut Esthederm
  • Вкусные угощения и бокал игристого каждому гостю!

Все вопросы и запись на 18 октября:

Адрес: корпус 1204, салон красоты «Никор».

Метки:
Никор
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День красоты в салоне «Никор» (совместно с брендом Institut Esthederm) — 18 октября будут скидки, подарки, специальные мероприятия Реклама
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