Насыщенная программа дня бренда выгодно отличает обычные будни салона в ТРК «Зеленопарк».

Вы узнаете:

как правильно ухаживать за волосами и кожей головы в домашних условиях

как часто нужно посещать салонные процедуры по уходу за волосами

какие продукты подойдут в домашний уход именно для ваших волос.

Из эксклюзивных бонусов — ваш визит к парикмахерам «Персоны» будет сопровождаться персональной консультацией технолога бренда L’Oreal. Не упустите выгодную возможность сочетать окрашивание/стрижку/укладку и экспертное мнение специального гостя салона. Учитывайте, что время работы технолога в салоне 10:00—18:00. Далее специалисты «Персоны» продолжат вечернюю программу дня до 22:00.

День бренда в «Персоне» всегда превращает ваш визит в особенный праздник! Всем гостям вручают подарки от бренда, угощают авторскими десертами и готовят ассортимент напитков. Только в день бренда уход для волос — это подарок гостям (при записи к основной услуге).

Предварительная запись на мероприятие необходима, так как нужно выделить дополнительное время в визите на подарок-уход. Успейте занять ваши самые красивые места в «Персоне»!