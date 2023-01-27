«Персона-Зeлeнопарк» приглашает на клиентский день в пятницу 3 февраля. День будет посвящен красоте волос и знакомству гостей с брендом L’Oreal.
Насыщенная программа дня бренда выгодно отличает обычные будни салона в ТРК «Зеленопарк».
Вы узнаете:
- как правильно ухаживать за волосами и кожей головы в домашних условиях
- как часто нужно посещать салонные процедуры по уходу за волосами
- какие продукты подойдут в домашний уход именно для ваших волос.
Из эксклюзивных бонусов — ваш визит к парикмахерам «Персоны» будет сопровождаться персональной консультацией технолога бренда L’Oreal. Не упустите выгодную возможность сочетать окрашивание/стрижку/укладку и экспертное мнение специального гостя салона. Учитывайте, что время работы технолога в салоне 10:00—18:00. Далее специалисты «Персоны» продолжат вечернюю программу дня до 22:00.
День бренда в «Персоне» всегда превращает ваш визит в особенный праздник! Всем гостям вручают подарки от бренда, угощают авторскими десертами и готовят ассортимент напитков. Только в день бренда уход для волос — это подарок гостям (при записи к основной услуге).
Предварительная запись на мероприятие необходима, так как нужно выделить дополнительное время в визите на подарок-уход. Успейте занять ваши самые красивые места в «Персоне»!
Адрес: ТРЦ «Зeлeнопарк», 2-й микрорайон, с20, р/п Ржавки
Часы работы: с 10:00 до 22:00
Консультация у технолога бренда L’Oreal: 10:00-18:00
Телефон: 8-925-205-21-28
Сайт: zelenopark-persona.ru