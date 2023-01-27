День бренда L’Oreal в имидж-лаборатории «Персона-Зeлeнопарк» — в пятницу 3 февраля 27.01.2023 Реклама

«Персона-Зeлeнопарк» приглашает на клиентский день в пятницу 3 февраля. День будет посвящен красоте волос и знакомству гостей с брендом L’Oreal.

Насыщенная программа дня бренда выгодно отличает обычные будни салона в ТРК «Зеленопарк».

Вы узнаете:

  • как правильно ухаживать за волосами и кожей головы в домашних условиях
  • как часто нужно посещать салонные процедуры по уходу за волосами
  • какие продукты подойдут в домашний уход именно для ваших волос.

Из эксклюзивных бонусов — ваш визит к парикмахерам «Персоны» будет сопровождаться персональной консультацией технолога бренда L’Oreal. Не упустите выгодную возможность сочетать окрашивание/стрижку/укладку и экспертное мнение специального гостя салона. Учитывайте, что время работы технолога в салоне 10:00—18:00. Далее специалисты «Персоны» продолжат вечернюю программу дня до 22:00.

День бренда в «Персоне» всегда превращает ваш визит в особенный праздник! Всем гостям вручают подарки от бренда, угощают авторскими десертами и готовят ассортимент напитков. Только в день бренда уход для волос — это подарок гостям (при записи к основной услуге).

Предварительная запись на мероприятие необходима, так как нужно выделить дополнительное время в визите на подарок-уход. Успейте занять ваши самые красивые места в «Персоне»!

Адрес: ТРЦ «Зeлeнопарк», 2-й микрорайон, с20, р/п Ржавки

Часы работы: с 10:00 до 22:00
Консультация у технолога бренда L’Oreal: 10:00-18:00

Телефон: 8-925-205-21-28
Сайт: zelenopark-persona.ru

Метки:
салон красоты, парикмахерская
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День бренда L’Oreal в имидж-лаборатории «Персона-Зeлeнопарк» — в пятницу 3 февраля Реклама
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