Новый год всё ближе, а вы ещё не определились с подарком? У сети «Синема Парк» и «Формула кино» есть решение. Подарок, который порадует каждого — это приятные впечатления! А где искать впечатления, как не в кино?
Подарочная карта универсальна для любого повода и праздника. Воспользоваться можно круглый год. Дарите эмоции, дарите кино!
• Дизайн на любой вкус и повод
• Номинал от 500 до 5000 рублей
• Можно обменять на билеты, еду и напитки в любом кинотеатре сети
Приобрести карты можно на сайте сети.
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