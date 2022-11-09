ЦКО МИЭТ открывает набор на интенсивные курсы в 2023 учебном году — успейте записаться на предварительные бесплатные занятия 09.11.2022 Реклама

ЦКО МИЭТ набирает школьников 8-17 лет для обучения в интенсивном режиме программированию в Scratch, на C++, Python и 3D-моделированию. Страт курсов — в январе. Предварительно можно записать ребёнка на бесплатные занятия, где протестируют его уровень знаний.

Направления обучения и возрастные группы

  • Программирование в Scratch — 8-10 и 11-13 лет
  • Программирование на Python — 11-13 и 14-17 лет
  • Программирование на C++ - 14-17 лет
  • 3D-моделирование в Blender — 11-13 и 14-17 лет.

Почему выбирают ЦКО МИЭТ?

  • Квалифицированные педагоги
  • Учебные группы от 5 до 14 человек — в зависимости от возраста
  • Возможность участия в конкурсах НИУ МИЭТ
  • Создание собственного проекта для портфолио.

Учиться надо у тех, кто своим примером показывает конкретные результаты, а не просто на словах говорит о своих достижениях.

Этому правилу ЦКО МИЭТ придерживается на протяжении всей работы.

Бесплатные предварительные занятия

Основным занятиям на интенсивных курсах 2023 учебного года в ЦКО МИЭТ будут предшествовать открытые бесплатные занятия для тестирования уровня знаний ребенка.

  • Открытые занятия будут проходить по выходным дням — 26 ноября и 10 декабря.
  • Адрес — улица Юности, 11 (студенческое общежитие).
  • Анкета для записи на занятия — по ссылке.
  • Также записаться можно по телефону 8-499-735-32-65.

Начало основных занятий на интенсивных курсах — 14 января.

Скидка на интенсивные курсы — 35% от стоимости обычного годового курса обучения.

Метки:
образование и обучение, профессиональное образование, программирование, Центр компьютерного обучения - МИЭТ
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