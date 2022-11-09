ЦКО МИЭТ набирает школьников 8-17 лет для обучения в интенсивном режиме программированию в Scratch, на C++, Python и 3D-моделированию. Страт курсов — в январе. Предварительно можно записать ребёнка на бесплатные занятия, где протестируют его уровень знаний.
Направления обучения и возрастные группы
- Программирование в Scratch — 8-10 и 11-13 лет
- Программирование на Python — 11-13 и 14-17 лет
- Программирование на C++ - 14-17 лет
- 3D-моделирование в Blender — 11-13 и 14-17 лет.
Почему выбирают ЦКО МИЭТ?
- Квалифицированные педагоги
- Учебные группы от 5 до 14 человек — в зависимости от возраста
- Возможность участия в конкурсах НИУ МИЭТ
- Создание собственного проекта для портфолио.
Учиться надо у тех, кто своим примером показывает конкретные результаты, а не просто на словах говорит о своих достижениях.
Этому правилу ЦКО МИЭТ придерживается на протяжении всей работы.
Бесплатные предварительные занятия
Основным занятиям на интенсивных курсах 2023 учебного года в ЦКО МИЭТ будут предшествовать открытые бесплатные занятия для тестирования уровня знаний ребенка.
- Открытые занятия будут проходить по выходным дням — 26 ноября и 10 декабря.
- Адрес — улица Юности, 11 (студенческое общежитие).
- Анкета для записи на занятия — по ссылке.
- Также записаться можно по телефону 8-499-735-32-65.
Начало основных занятий на интенсивных курсах — 14 января.
Скидка на интенсивные курсы — 35% от стоимости обычного годового курса обучения.
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ЦКО МИЭТ открывает набор на интенсивные курсы в 2023 учебном году — успейте записаться на предварительные бесплатные занятия Реклама
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