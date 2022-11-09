ЦКО МИЭТ набирает школьников 8-17 лет для обучения в интенсивном режиме программированию в Scratch, на C++, Python и 3D-моделированию. Страт курсов — в январе. Предварительно можно записать ребёнка на бесплатные занятия, где протестируют его уровень знаний.