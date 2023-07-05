…Прошла неделя

— Нельзя уже откладывать. Половина лета, практически, прошла. Ребенок так все 3 месяца проведет «взаперти».

— Ладно, хорошо. Только давай не к бабушке, а что-то в городе поищем. Не хочу его сейчас никуда отпускать.

— Хорошо, и что делать?

— Ну… давай посмотрим, чем увлекается наш сын: компьютеры, компьютерные игры, игры в телефоне, планшет, с друзьями постоянно играет в майнкрафт или роблокс, в школе лучше всего дается математика, ещё он очень часто ходит гулять с друзьями. Ну что, что-то подходит в Зеленограде под его интересы?

— Да, на самом деле подходит, смотри…