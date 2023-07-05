Что делать, если лето вашего ребенка проходит в городе впустую… 05.07.2023 Реклама

Отгремел последний звонок в школе — дзынь-дзынь! Для кого-то настало ещё одно лето, а для кого-то — пройден важный жизненный этап. Кто-то подает документы в ВУЗ, а кто-то возвращается домой ни свет ни заря и мечтает заснуть хотя бы до 12.

— Мам, уже июль, мы поедем к бабушке в этом году? — задумчиво спросил Саша.

Саше было 13 лет. Он только что закончил 6 класс. В его дневнике можно найти всего лишь одну четверку, да и ту по физкультуре.

— Когда мы уже куда-нибудь поедем?
— Саш, давай позже это обсудим, сейчас некогда.

…Прошло 2 недели

— Мам, когда я уже когда-нибудь поеду? У меня все друзья разъехались. Мне нечего делать.
— Давай через неделю обсудим.

И, вроде бы, ничего необычного нет. Лето, ребенок, отдых, перерыв от школы — золотое время для самых ярких воспоминаний. Только успевай подсовывать новые и интересные занятия своему чаду. Но… что-то не получается. Сегодня на работе задержали, завтра надо «задержаться». На выходных снова за продуктами, в среду встречаешься с подругами.

— Может реально отправим его к бабушке на следующей неделе?
— Пока что не хочу, пусть дома побудет.

…Прошла неделя

— Нельзя уже откладывать. Половина лета, практически, прошла. Ребенок так все 3 месяца проведет «взаперти».
— Ладно, хорошо. Только давай не к бабушке, а что-то в городе поищем. Не хочу его сейчас никуда отпускать.
— Хорошо, и что делать?
— Ну… давай посмотрим, чем увлекается наш сын: компьютеры, компьютерные игры, игры в телефоне, планшет, с друзьями постоянно играет в майнкрафт или роблокс, в школе лучше всего дается математика, ещё он очень часто ходит гулять с друзьями. Ну что, что-то подходит в Зеленограде под его интересы?
— Да, на самом деле подходит, смотри

Метки:
образование и обучение, программирование, летняя школа, Центр компьютерного обучения - МИЭТ
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