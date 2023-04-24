Чему учить ребенка, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне? 29 апреля 12:00 Возраст от 7 до 14

Информационные технологии, вне зависимости от выбора будущей профессии, тесно вошли в нашу жизнь. Даже если ваш ребенок не собирается быть IT-специалистом, он должен разбираться в IT-технологиях, поскольку они нужны в любой профессии.

Например, маркетолог — должен понимать и знать работу в программе Фотошоп, разбираться в администрировании сайта; продавец — уметь пользоваться специальными программами и устройствами; учитель — использовать современные электронные способы для обучения.

Чтобы иметь в школе отличные оценки, нужно разбираться в IT: сделать классную презентацию, посчитать информацию в Excel, грамотно найти нужную программу в Интернете и установить ее на домашний компьютер.

Ученые называют детей, родившихся после 2010 года, поколением «Альфа» или цифровым поколением:

  • они всегда онлайн
  • у них врожденный навык многозадачности
  • половина современных детей использует ютуб и социальные сети для учебы
  • две трети детей уверены, что с помощью современных технологий они могут решить любой вопрос или задачу
  • три четверти — не планируют всю жизнь работать на дядю, хотят открыть свое дело.

Чего хотят наши дети?

Компьютерное образование несет пользу нашим детям. Но часто мы сталкиваемся с непониманием, закрытостью, грубостью или безразличием детей к занятиям, которые им предлагаем. Что же делать?

Наши дети не такие, какими были мы. Ученые установили, тренды — это то, что занимает детей в настоящее время.

Мультфильмы. Нельзя утверждать, что современные мультфильмы несут вред, но в тоже время просмотр таких фильмов не несет и пользы, в большинстве — это просто веселое времяпровождение.

Компьютерные игры. Игра в «танчики» ничего полезного, кроме веселого времяпровождения, это не принесет. Но есть полезные игры. Так, игра в Minecraft развивает у детей логику, алгоритмическое мышление и навыки планирования.

Компания Майкрософт купила эту игру за 2 млд. $. Она реализуют масштабный проект на западе по внедрению игры в программу школьных предметов. Они уверены, что дети намного лучше будут усваивать точные науки через привычный и понятный интерфейс Minecraft.

Блогинг. Можно часами тратить время на бесполезный просмотр чужих блогов, а можно создать канал «Лучшие подружки». Снимают интересные сюжеты на разные темы. Их видео набирают миллионы просмотров, девочки зарабатывают больше чем их родители.

Мессенджеры и социальные сети. Заменяют живое общение. Ребенку удобнее написать «ок» или прислать смайлик. Взрослые тоже меньше общаются вживую.

Для современных детей компьютеры и Интернет — неотъемлемая часть жизни, как для нас поесть или попить. Именно поэтому они так быстро разбираются в новых программах, умеют быстро переключаться между задачами на смартфоне.

И в этом у них огромный потенциал и большие возможности в будущем.

Существует профессиональная область, куда постоянно требуются специалисты и где платят высокие зарплаты, как раз за умение решать задачи за компьютером. Это сфера IT.

В каждом увлечении есть бесполезные и полезные возможности. Опасность исходит не от компьютеров и Интернета. Вопрос в том: чем дети занимаются за компьютерами и что они смотрят в Интернете.

IT-образование дает возможность получить максимальную пользу от того, что ребенок сидит за компьютером. Это способ — раскрыть потенциал детей и обеспечить им счастливое будущее в современном цифровом мире. Это один из тех ключиков, как совместить интересы родителей, чтобы дать детям дорогу в жизнь и в тоже время, учесть желания ребенка, чтобы он нас услышал.

Уважаемые родители! Малая Компьютерная Академия приглашает ваших мальчиков и девочек на обучение для познания увлекательного компьютерного мира.

Совсем скоро летние каникулы

Специально для школьников на период школьных каникул преподаватели «Компьютерной Академии ТОП» подготовили новые программы, которые подарят Вам возможность провести время весело, интересно и с пользой.

Успей забронировать место в Летний IT-лагерь в Зеленограде со скидкой 15%.

Первая смена стартует 5 июня и продлится до 16 июня.

Бесплатный мастер-класс

В ближайшую субботу, 29 апреля, в Компьютерной Академии «ТОП» состоится пробный практический урок для юных айтишников на тематику «Создаем игру в Roblox Studio».

«Ваш ребенок любит фантазировать и придумывать что-то новое? Проводит все свободное время за компьютером или планшетом? Пора направить его интерес в правильное русло!» — анонсируют организаторы.

Подробности и регистрация: здесь.
Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: 8-495-135-05-80.

Дети научаться создавать собственную игру.

Родители также смогут узнать много нового:

  • увлечения детей 12-14 лет: тренды 2023
  • почему у современных детей такая страсть к компьютерам? (данные исследований ученых)
  • как направить интерес ребенка к компьютерам в правильное русло
  • польза IT-образования при выборе будущей профессии ребенка
  • презентация детской образовательной программы, признанной лучшей в мире на международном саммите ООН
  • как провести летние каникулы с пользой
  • условия поступления и обучения в Международной Компьютерной академии TOП.

Вам будет полезно посетить, если интересуетесь дополнительным образованием для ваших детей.

Всем посетителям — приятные бонусы.

Присоединяйся к миру IT-технологий!

Зарегистрироваться на консультацию или мероприятие можно по телефону: 8-495-135-05-80
WhatsApp: 8-968-656-57-44
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, офис 305, 3 этаж.

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Метки:
образование и обучение, компьютерные курсы, роботехника, технические навыки и программирование, компьютерная академия топ
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