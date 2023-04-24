Чего хотят наши дети?

Компьютерное образование несет пользу нашим детям. Но часто мы сталкиваемся с непониманием, закрытостью, грубостью или безразличием детей к занятиям, которые им предлагаем. Что же делать?

Наши дети не такие, какими были мы. Ученые установили, тренды — это то, что занимает детей в настоящее время.

Мультфильмы. Нельзя утверждать, что современные мультфильмы несут вред, но в тоже время просмотр таких фильмов не несет и пользы, в большинстве — это просто веселое времяпровождение.

Компьютерные игры. Игра в «танчики» ничего полезного, кроме веселого времяпровождения, это не принесет. Но есть полезные игры. Так, игра в Minecraft развивает у детей логику, алгоритмическое мышление и навыки планирования.

Компания Майкрософт купила эту игру за 2 млд. $. Она реализуют масштабный проект на западе по внедрению игры в программу школьных предметов. Они уверены, что дети намного лучше будут усваивать точные науки через привычный и понятный интерфейс Minecraft.

Блогинг. Можно часами тратить время на бесполезный просмотр чужих блогов, а можно создать канал «Лучшие подружки». Снимают интересные сюжеты на разные темы. Их видео набирают миллионы просмотров, девочки зарабатывают больше чем их родители.

Мессенджеры и социальные сети. Заменяют живое общение. Ребенку удобнее написать «ок» или прислать смайлик. Взрослые тоже меньше общаются вживую.

Для современных детей компьютеры и Интернет — неотъемлемая часть жизни, как для нас поесть или попить. Именно поэтому они так быстро разбираются в новых программах, умеют быстро переключаться между задачами на смартфоне.

И в этом у них огромный потенциал и большие возможности в будущем.

Существует профессиональная область, куда постоянно требуются специалисты и где платят высокие зарплаты, как раз за умение решать задачи за компьютером. Это сфера IT.

В каждом увлечении есть бесполезные и полезные возможности. Опасность исходит не от компьютеров и Интернета. Вопрос в том: чем дети занимаются за компьютерами и что они смотрят в Интернете.