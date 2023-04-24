Информационные технологии, вне зависимости от выбора будущей профессии, тесно вошли в нашу жизнь. Даже если ваш ребенок не собирается быть IT-специалистом, он должен разбираться в IT-технологиях, поскольку они нужны в любой профессии.
Например, маркетолог — должен понимать и знать работу в программе Фотошоп, разбираться в администрировании сайта; продавец — уметь пользоваться специальными программами и устройствами; учитель — использовать современные электронные способы для обучения.
Чтобы иметь в школе отличные оценки, нужно разбираться в IT: сделать классную презентацию, посчитать информацию в Excel, грамотно найти нужную программу в Интернете и установить ее на домашний компьютер.
Ученые называют детей, родившихся после 2010 года, поколением «Альфа» или цифровым поколением:
- они всегда онлайн
- у них врожденный навык многозадачности
- половина современных детей использует ютуб и социальные сети для учебы
- две трети детей уверены, что с помощью современных технологий они могут решить любой вопрос или задачу
- три четверти — не планируют всю жизнь работать на дядю, хотят открыть свое дело.
Чего хотят наши дети?
Компьютерное образование несет пользу нашим детям. Но часто мы сталкиваемся с непониманием, закрытостью, грубостью или безразличием детей к занятиям, которые им предлагаем. Что же делать?
Наши дети не такие, какими были мы. Ученые установили, тренды — это то, что занимает детей в настоящее время.
Мультфильмы. Нельзя утверждать, что современные мультфильмы несут вред, но в тоже время просмотр таких фильмов не несет и пользы, в большинстве — это просто веселое времяпровождение.
Компьютерные игры. Игра в «танчики» ничего полезного, кроме веселого времяпровождения, это не принесет. Но есть полезные игры. Так, игра в Minecraft развивает у детей логику, алгоритмическое мышление и навыки планирования.
Компания Майкрософт купила эту игру за 2 млд. $. Она реализуют масштабный проект на западе по внедрению игры в программу школьных предметов. Они уверены, что дети намного лучше будут усваивать точные науки через привычный и понятный интерфейс Minecraft.
Блогинг. Можно часами тратить время на бесполезный просмотр чужих блогов, а можно создать канал «Лучшие подружки». Снимают интересные сюжеты на разные темы. Их видео набирают миллионы просмотров, девочки зарабатывают больше чем их родители.
Мессенджеры и социальные сети. Заменяют живое общение. Ребенку удобнее написать «ок» или прислать смайлик. Взрослые тоже меньше общаются вживую.
Для современных детей компьютеры и Интернет — неотъемлемая часть жизни, как для нас поесть или попить. Именно поэтому они так быстро разбираются в новых программах, умеют быстро переключаться между задачами на смартфоне.
И в этом у них огромный потенциал и большие возможности в будущем.
Существует профессиональная область, куда постоянно требуются специалисты и где платят высокие зарплаты, как раз за умение решать задачи за компьютером. Это сфера IT.
В каждом увлечении есть бесполезные и полезные возможности. Опасность исходит не от компьютеров и Интернета. Вопрос в том: чем дети занимаются за компьютерами и что они смотрят в Интернете.
IT-образование дает возможность получить максимальную пользу от того, что ребенок сидит за компьютером. Это способ — раскрыть потенциал детей и обеспечить им счастливое будущее в современном цифровом мире. Это один из тех ключиков, как совместить интересы родителей, чтобы дать детям дорогу в жизнь и в тоже время, учесть желания ребенка, чтобы он нас услышал.
Уважаемые родители! Малая Компьютерная Академия приглашает ваших мальчиков и девочек на обучение для познания увлекательного компьютерного мира.
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Родители также смогут узнать много нового:
- увлечения детей 12-14 лет: тренды 2023
- почему у современных детей такая страсть к компьютерам? (данные исследований ученых)
- как направить интерес ребенка к компьютерам в правильное русло
- польза IT-образования при выборе будущей профессии ребенка
- презентация детской образовательной программы, признанной лучшей в мире на международном саммите ООН
- как провести летние каникулы с пользой
- условия поступления и обучения в Международной Компьютерной академии TOП.
Вам будет полезно посетить, если интересуетесь дополнительным образованием для ваших детей.
Всем посетителям — приятные бонусы.
Присоединяйся к миру IT-технологий!
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