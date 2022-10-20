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Легендарный том ям от SURA — сочетание остроты и кокосово-сливочной основы, тигровые креветки, шампиньоны и черри — просто тает во рту.
Куриный бульон — неизменная классика! Ароматный куриный бульон, свежая копченая кура и зелёный лук — ну просто оооочень вкусно.
Набэ с угрём — насыщенный вкус классического супа набэ в сочетании с угрем придает этому блюду такой пленительный вкус. Необычное, но явно выигрышное сочетание!
Эти и еще три супчика SURA уже ждут тебя на сайте surasushi.ru в разделе «Супы».
Пусть осень заиграет новыми красками!
Искренне твои, SURA SUSHI
Чем бы согреться в такую погоду? Ответ есть — отряд SURA-супов сделает даже самый холодный вечер очень теплым и уютным! Реклама
Новая парковка и пешеходный проход возле «Ведогонь-театра» открылись после реконструкции. Парковка стала легальной, хотя число мест уменьшилось Новости
Инструкции гражданской обороны появились в некоторых зеленоградских домах. В них правила поведения в бомбоубежищах, состав «тревожного чемоданчика» и что делать при эвакуации Новости
Представлены варианты поезда для будущей высокоскоростной магистрали Москва — Петербург. Они пойдут через Зеленоград (когда-нибудь) Новости
«Почувствуй себя на подиуме Крюковской недели моды». Как люди пытаются шутить про неудобства вокруг станции Жизнь
Объявлен конкурс на разработку проекта благоустройства пешеходной зоны в 4-м микрорайоне. Пока непонятно, как учитывают пожелания местных жителей Новости
Встреча с профессиональным иллюстратором и писательницей Марией Колкер — 23 октября в библиотеке в 6-м микрорайоне Афиша
Два автобуса проехали на «красный». «Мосгортранс» отказывается объяснять причины подобных нарушений Истории
Для розыска автора надписи «Нет вобле» жители готовы скинуться на камеру в лифте. Похожие надписи появлялись в этом лифте в течение нескольких месяцев Жизнь