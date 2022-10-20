Чем бы согреться в такую погоду? Ответ есть — отряд SURA-супов сделает даже самый холодный вечер очень теплым и уютным! 20.10.2022 Реклама
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Легендарный том ям от SURA — сочетание остроты и кокосово-сливочной основы, тигровые креветки, шампиньоны и черри — просто тает во рту.

Куриный бульон — неизменная классика! Ароматный куриный бульон, свежая копченая кура и зелёный лук — ну просто оооочень вкусно.

Набэ с угрём — насыщенный вкус классического супа набэ в сочетании с угрем придает этому блюду такой пленительный вкус. Необычное, но явно выигрышное сочетание!

Эти и еще три супчика SURA уже ждут тебя на сайте surasushi.ru в разделе «Супы».
Пусть осень заиграет новыми красками!

Искренне твои, SURA SUSHI

Метки:
доставка готовой еды, рыба и морепродукты
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Чем бы согреться в такую погоду? Ответ есть — отряд SURA-супов сделает даже самый холодный вечер очень теплым и уютным! Реклама
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