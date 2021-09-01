Центр компьютерного обучения и дополнительного образования школьникам 3-11 классов. Стань айтишником ещё в школе 01.09.2021 Центр Компьютерного Обучения и Дополнительного Образования

23 года Центр Компьютерного Обучения и Дополнительного Образования (ЦКО и ДО) — Центр Немцовой обучает школьников 3-11 классов.

ЦКО и ДО предлагает школьникам курсы по самым современным популярным IT-технологиям с «нуля» до уровня профессионала по стандартам WorldSkills, Английскому языку (6 уровней — от Beginner до Advanced) и Немецкому языку (6 уровней — от A-1 до C-2) с «нуля» до свободного владения, по Школьным предметам для закрепления и углубления знаний, а также курсы по Подготовке к успешной сдаче ОГЭ, ЕГЭ (математика, физика, информатика, русский язык и литература, английский и немецкий языки, история и обществознание, география).
Партнёры ЦКО и ДО — Cisco, Яндекс, Московские колледжи.

Почему работа айтишника является одной из самых престижных?

Кто такие IT-специалисты или, как их называют, айтишники?


В наш цифровой век IT-технологии глубоко проникли в нашу жизнь и, можно сказать, просто окружили нас. Далеко за примером ходить не надо — у каждого из нас есть смартфон со множеством приложений! Сфера IT очень динамично развивается. Буквально день за днем IТ-сфера расширяется — количество специальностей растет с каждым днем. И эти специальности одни из самых востребованных на сегодняшний день.

В современном IT-мире существует более пятисот специальностей в совершенно разных областях! Но есть 4 основных специальности в сфере IT-индустрии:

  • Программист
  • Системный администратор
  • Веб-дизайнер
  • Полиграфический дизайнер

Почему работа айтишника считается одной из самых престижных?

  • Большая востребованность во всем мире в IT-специалистах и уверенный карьерный рост. Работа найдется для каждого, кто в ней заинтересован.
  • Уверенность в завтрашнем дне. IT-технологии никуда не исчезнут, а будут только развиваться.
  • Мобильность. Можно работать из любой точки земного шара.
  • Высокооплачиваемая работа — заработная плата айтишника выше среднего уровня.
  • И, наконец, работать в IT-сфере очень интересно — скучать некогда. Ведь IT-технологии стремительно развиваются, а для того, чтобы не «устареть», надо постоянно учиться и осваивать новые технологии!

Стань айтишником учась в ЦКО и ДО

Два главных подхода в обучении в ЦКО и ДО

Это системный подход и получение практических навыков. Ведь прямой путь к успеху в будущем в любой сфере и, конечно, в IT тоже — это глубокие, системные знания и практические навыки. В ЦКО и ДО для школьников разработаны многоуровневые IT-программы.

Цикл обучения по каждому направлению — от 1 уровня до 3-5 уровней.

ЦКО и ДО предлагает школьникам начать обучение со 2-3-класса с программ Start и Total с получением продвинутых навыков работы на компьютере и представления о самых актуальных направлениях IT.

А начиная с 6-7 класса, школьники могут осознанно выбирать заинтересовавшие их IT-направления и осваивать многоуровневые IT-программы по Программированию, Веб-технологиям, Системному администрированию и Компьютерному дизайну, которые ориентированы на стандарты WorldSkills. Пройдя 2 уровня IT-программ и получив базовые знания, школьники к 8-9 классу смогут на следующих уровнях обучения получать уже профессиональные IT-знания и навыки.

Обучение по стандартам WordSkills. Что это?

WorldSkills — международная организация, созданная для повышения уровня профессиональной подготовки школьников, студентов и сотрудников предприятий. Девиз этой организации «Делай мир лучше силой своего мастерства!», а главный принцип «Теория, совмещенная с практикой — путь к успеху!». Направления работы WorldSkills — Чемпионаты и Обучение по стандартам WorldSkills. Стандарты WorldSkills — это использование самых современных технологий, ориентированных на лучшие мировые результаты и практическое применение. Все ведущие страны мира, включая Россию, входят в число стран-участниц. Подробнее на сайте ЦКО и ДО.

Нужен IT-кругозор

Конечно, стать универсальным солдатом невозможно, то есть невозможно стать специалистом во всех IT-направлениях. Но многие IT-специальности для успешной работы требуют разносторонних знаний. Поэтому многие школьники параллельно учатся в ЦКО и ДО на 2-х или даже на 3-х направлениях сразу. Например, если ты изучаешь Программирование, то знания Системного администрирования, хотя бы на базовом уровне, просто необходимы. И наоборот — хороший Системный администратор должен знать программирование.

В ЦКО и ДО работает академия Cisco

Американская компания Cisco — мировой лидер в области IT и сетей. Программа Cisco входит в стандарты WorldSkills. В ЦКО и ДО школьники на 3-м и 4-м уровнях программы «Системное администрирование» успешно её осваивают с получением международных сертификатов.

IT неразрывно связаны с английским языком

Знание английского языка, действительно, просто необходимо не только для освоения IT, но и для общения — ведь большинство IT-компаний связаны со странами Европы и США.

Сейчас английский язык нужен любому человеку — не только айтишнику. Именно поэтому ЦКО и ДО предлагает изучать английский язык всем школьникам, начиная со 2-3 класса, а тем, кто хочет в будущем стать айтишником, дополнительно пройти курс «Английский для IT».

Комплексное развитие. IT+Английский+Школьные предметы

Прочный фундамент знаний IT, английского языка и успешная сдача ОГЭ, ЕГЭ — первый шаг к успешной карьере в будущем в любой сфере.

Результаты обучения

Пройдя полный цикл обучения — 3-5 уровней по любому из 4-х IT-направлений, школьники получат не только реальное представление о работе Программиста, Веб-разработчика, Разработчика игр, Системного администратора, Веб-дизайнера и Полиграфического дизайнера, но будут готовы начать трудовую деятельность Junior-разработчиком. А параллельно в московских колледжах школьники могут пройти бесплатно сертификацию и получить IT-квалификацию, а также будут иметь возможность сдать Skill-тест с получением сертификата.

Школьники, обучаясь по стандарты WorldSkills и пройдя дополнительно Тренинг, cмогут участвовать в Чемпионатах WorldSkills.

Сегодня IT-технологии востребованы практически в любой сфере — от медицины до космоса. Знания и навыки в IT пригодятся всегда и везде, какую бы специальность школьник ни выбрал!

Открыт набор для школьников и взрослых.

Центр Компьютерного Обучения и Дополнительного Образования

Зеленоград, Савёлкинский проезд 4

Тел: 8-499-653-80-20, 8-915-221-43-43

Сайт: cko-do.ru
Вконтакте: vk.com/ckodo
Фейсбук: facebook.com/ckodoru
Инстаграм: @cko_do

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Метки:
дополнительное образование, микрорайон 3, школьники, савелкинский проезд, компьютерные курсы, Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования Немцовой
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