Почему работа айтишника является одной из самых престижных?

Кто такие IT-специалисты или, как их называют, айтишники?



В наш цифровой век IT-технологии глубоко проникли в нашу жизнь и, можно сказать, просто окружили нас. Далеко за примером ходить не надо — у каждого из нас есть смартфон со множеством приложений! Сфера IT очень динамично развивается. Буквально день за днем IТ-сфера расширяется — количество специальностей растет с каждым днем. И эти специальности одни из самых востребованных на сегодняшний день.

В современном IT-мире существует более пятисот специальностей в совершенно разных областях! Но есть 4 основных специальности в сфере IT-индустрии: