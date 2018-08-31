О ЦКО и ДО

Директор Центра — Немцова Т.И., доцент. В 1998 году основала ЦКО МИЭТ, по 2015 г. была его директором, с 2015 г. — директор ЦКО и ДО.

Занятия вначале проходили в МИЭТе, затем в Студгородке МИЭТа. С 2015 г. Центр работает на новой современной площадке в Бизнес-Центре по адресу Савёлкинский проезд, д. 4 с удобной транспортной доступностью из любой части города.

Обучение школьников 3-11 классов ведется по широкому спектру IT-технологий, английскому языку, математике, физике, русскому языку, подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Взрослые слушатели могут пройти эффективную подготовку в сфере IT от базовой компьютерной подготовки до сетевых технологий в академии Cisco, а также освоить английский язык.

ЦКО и ДО сегодня — это сочетание многолетнего опыта и системного подхода в обучении с самыми современными IT-технологиями. ЦКО и ДО использует передовые зарубежные подходы в обучении!

www.cko-do.ru

8-499-653-80-20 (многоканальный), 8-915-221-43-43 в будние дни с 10.00 до 18.00