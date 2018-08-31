ЦКО и ДО — ведущий учебный центр Зеленоградского АО, который вот уже 20 лет обучает школьников современным IT-технологиям с «нуля» до профессионального уровня и по этому направлению занимает лидирующие позиции в России. Ежегодно в ЦКО и ДО проходит обучение порядка 600-700 школьников 3-11 классов.
В Центре разработана уникальная методика обучения для школьников с комплексным подходом к развитию, которая охватывает IT-технологии, английский язык, школьные предметы и включает IT-Конференцию, олимпиады по всем направлениям обучения, уроки профориентации. Обучаясь в ЦКО и ДО IT-технологиям, школьники могут понять, что из себя представляет реальная работа программиста, дизайнера, системного администратора, веб-разработчика. Это настоящие специальности 21 века, очень престижные и высокооплачиваемые! А если школьник выберет другую специальность, то полученные знания и навыки пригодятся ему всегда. Ведь сегодня IT-технологии вошли во все сферы нашей жизни и необходимы не только в профессии, но и в быту!
Открыт набор на 2018/19 учебный год!
- IT-Start (3 уровня) от 1 до 3-х лет обучения. От начинающего до продвинутого пользователя + программирование в Scratch.
- IT-Total (1 уровень) 1 год обучения. Компьютерная графика + Создание сайтов + Программирование.
- Программирование (4 уровня) от 1 до 4-х лет обучения. От PascalABC.NET до C++, C#
- Основы программирования для старшеклассников (3 уровня) от 1 до 3-х лет обучения. От PascalABC.NET до Python.
- Web-технологии (3 уровня) от 1 до 3-х лет обучения. От простых до сложных динамических сайтов.
- Системное администрирование (4 уровня) от 1 до 4-х лет обучения. От настройки и ремонта ПК, мобильных устройств до сетей и оборудования Cisco.
- Робототехника (4 уровня ) от 1 до 4-х лет обучения. От роботов из электронного конструктора до умнеющих роботов и умного дома.
- Компьютерный дизайн (3 уровня) от 1 до 3-х лет обучения. От иллюстрации и анимации до 3-D моделей и видео.
- Видеоблогинг (1 уровень) 1 год обучения. Как стать блогером от, А до Я.
- Видеомонтаж Профессиональная разработка видеоматериалов.
- Разработка IT-проектов для научно-практических конференций
- Английский язык (6 уровней) от 1 до 6 лет обучения. От Beginner до Advanced.
- Английский язык для IT-специалистов (для старшеклассников). IT-терминология + общий английский.
Школьные предметы:
- Математика 6-11 классы
- Физика 8-11 классы
- Русский язык 6-11 классы
- Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ (Информатика, Математика, Физика, Русский язык, Английский язык)
Директор Центра — Немцова Т.И., доцент. В 1998 году основала ЦКО МИЭТ, по 2015 г. была его директором, с 2015 г. — директор ЦКО и ДО.
Занятия вначале проходили в МИЭТе, затем в Студгородке МИЭТа. С 2015 г. Центр работает на новой современной площадке в Бизнес-Центре по адресу Савёлкинский проезд, д. 4 с удобной транспортной доступностью из любой части города.
Обучение школьников 3-11 классов ведется по широкому спектру IT-технологий, английскому языку, математике, физике, русскому языку, подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Взрослые слушатели могут пройти эффективную подготовку в сфере IT от базовой компьютерной подготовки до сетевых технологий в академии Cisco, а также освоить английский язык.
ЦКО и ДО сегодня — это сочетание многолетнего опыта и системного подхода в обучении с самыми современными IT-технологиями. ЦКО и ДО использует передовые зарубежные подходы в обучении!
8-499-653-80-20 (многоканальный), 8-915-221-43-43 в будние дни с 10.00 до 18.00
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
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