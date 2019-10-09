Центр Интеллектуального Развития «Е=мс2» — место где легко и интересно учиться 09.10.2019 Центр Интеллектуального Развития «Е=мс2»

Центр Интеллектуального Развития «Е=мс2» — это место где учиться становится легко, просто и интересно.

Мы работаем с детьми от 3х до 99 лет, помогаем освоить точные и гуманитарные науки и развиваем творческие стороны. Наша основная цель — это показать, что мир интереснее, чем кажется на первый взгляд.

Основные направления деятельности:

Дети 3-7 лет

  • развивающие занятия (моторика, сенсорика, внимание, память)
  • рисование для детей 3+


Дети 7-17 лет

  • помощь при выполнении домашнего задания (начальная школа)
  • помощь в освоении таких школьных предметов как (математика, русский язык, английский язык, физика, химия, обществознание, история)
  • подготовка к ОГЭ/ЕГЭ
  • подготовка к олимпиадам
  • курс занятий «Логика» (10+)
  • курс занятий «Юный писатель» (10+)
  • курс занятий «Экспериментатор» (10+)
  • творческий курс «Рисование комиксов» (12+)
  • творческий курс «Дизайн одежды» (12+)
  • творческий курс «Скетчинг в акварели» (10+)
  • курс занятий «Дар речи» (12+)

В нашем центре работает первоклассный психолог с программой «Психологическая поддержка родителей». Здесь можно найти ответы на животрепещущие вопросы мотивации и самоопределения ребенка, узнать как правильно построить быт с ребенком или на что обратить внимание при воспитании ребенка в одиночку.
А еще в центре проводится много творческих и интеллектуальных мастер-классов!
Приходите! Будем рады всех видеть!

На сайте можно ознакомится с ценами и программами по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ
Все остальные курсы представлены в профилях в соцсетях.
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Пробные бесплатные групповые занятия проходят раз в месяц.
Адрес: Центральный проспект, корпус 338Б, п. 3, 1 этаж
Телефон: 8(925)082-56-66

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