Центр Интеллектуального Развития «Е=мс2» — это место где учиться становится легко, просто и интересно.
Мы работаем с детьми от 3х до 99 лет, помогаем освоить точные и гуманитарные науки и развиваем творческие стороны. Наша основная цель — это показать, что мир интереснее, чем кажется на первый взгляд.
Дети 3-7 лет
- развивающие занятия (моторика, сенсорика, внимание, память)
- рисование для детей 3+
Дети 7-17 лет
- помощь при выполнении домашнего задания (начальная школа)
- помощь в освоении таких школьных предметов как (математика, русский язык, английский язык, физика, химия, обществознание, история)
- подготовка к ОГЭ/ЕГЭ
- подготовка к олимпиадам
- курс занятий «Логика» (10+)
- курс занятий «Юный писатель» (10+)
- курс занятий «Экспериментатор» (10+)
- творческий курс «Рисование комиксов» (12+)
- творческий курс «Дизайн одежды» (12+)
- творческий курс «Скетчинг в акварели» (10+)
- курс занятий «Дар речи» (12+)
В нашем центре работает первоклассный психолог с программой «Психологическая поддержка родителей». Здесь можно найти ответы на животрепещущие вопросы мотивации и самоопределения ребенка, узнать как правильно построить быт с ребенком или на что обратить внимание при воспитании ребенка в одиночку.
А еще в центре проводится много творческих и интеллектуальных мастер-классов!
Приходите! Будем рады всех видеть!
На сайте можно ознакомится с ценами и программами по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ
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Пробные бесплатные групповые занятия проходят раз в месяц.
Адрес: Центральный проспект, корпус 338Б, п. 3, 1 этаж
Телефон: 8(925)082-56-66
- Для красивых ремонтов!
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