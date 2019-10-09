В нашем центре работает первоклассный психолог с программой «Психологическая поддержка родителей». Здесь можно найти ответы на животрепещущие вопросы мотивации и самоопределения ребенка, узнать как правильно построить быт с ребенком или на что обратить внимание при воспитании ребенка в одиночку.

А еще в центре проводится много творческих и интеллектуальных мастер-классов!

Приходите! Будем рады всех видеть!



На сайте можно ознакомится с ценами и программами по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ

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Пробные бесплатные групповые занятия проходят раз в месяц.

Адрес: Центральный проспект, корпус 338Б, п. 3, 1 этаж

Телефон: 8(925)082-56-66