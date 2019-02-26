Кировская меховая фабрика предлагает шикарный ассортимент шуб, полушубков, головных уборов из различных видов меха: нутрия, норка, лиса, мутон, блюфрост, рекс.

И все же самое большое количество моделей в каталоге компании — это изделия на любой вкус и пристрастия из самого популярного меха — норки. Легкие, достаточно теплые, ноские (при правильном уходе до 10 сезонов), с изысканным блеском норковые шубы отшиваются из самого качественного сырья, более 90% из которого выращивается на зверохозяйствах фабрики.

Норка натуральных природных оттенков и трендовые виды окраса (от нежно-голубого до кричащего изумрудного, от сладко-розового до насыщенного кораллового) воплотились в классических и ультра модных моделях.