Большая распродажа шуб от производителя пройдёт в Зеленограде 26.02.2019 Кировская меховая фабрика Реклама

Ласковую нежность дарят шубки от Кировской меховой фабрики, насладиться королевским выбором которых можно на выставке-распродаже Зеленограде.

Скидки 30% на весь ассортимент.

Покупка шубки или головного убора станет максимально приятной, если предъявить промокод с официального сайта компании-производителя: скидка 30% будет гарантирована.

2 марта Зеленоград ТЦ «Атлас», ул. Новокрюковская, 10 (2 этаж)

Настоящие Фабричные Норковые Шубы — это Кировская Меховая Фабрика
Кировская Меховая Фабрика/youtube.com

Кировская меховая фабрика предлагает шикарный ассортимент шуб, полушубков, головных уборов из различных видов меха: нутрия, норка, лиса, мутон, блюфрост, рекс.

И все же самое большое количество моделей в каталоге компании — это изделия на любой вкус и пристрастия из самого популярного меха — норки. Легкие, достаточно теплые, ноские (при правильном уходе до 10 сезонов), с изысканным блеском норковые шубы отшиваются из самого качественного сырья, более 90% из которого выращивается на зверохозяйствах фабрики.

Норка натуральных природных оттенков и трендовые виды окраса (от нежно-голубого до кричащего изумрудного, от сладко-розового до насыщенного кораллового) воплотились в классических и ультра модных моделях.

Классика норковых шуб от Кировской меховой фабрики представлена:

  • френчами различной длины (до колена, до середины икры или бедра). Не выходящий из моды крой френча — прямой, строгий, с боковыми разрезами, носящийся под пояс или без него, с капюшоном или с отложным воротником — любой вариант станет базой зимнего гардероба, в котором и в пир, и в мир;
  • моделью «Москвичка», которую отличает трапециевидный крой и смешанное расположение меховых пластин (прямое + поперечное). Длина варьируется от середины икры и до колена, капюшон или отложной воротник;
  • моделью «Парижанка» с прямым кроем, длиной до середины икры, возможностью носить под пояс и без него. Комбинированное расположение меховых пластин делает эту модель схожей с «Москвичкой»;
  • моделью «Поперечка» — прямой крой с поперечным расположением пластин меха. Особенно шикарно смотрится шубка из норки-крестовки или из оттигона (под соболь). Длина модели различная (середина икры, до колена, до середины бедра), есть варианты с капюшоном, отороченным песцом, блюфростом, есть с отложным английским воротником, отделанным лисой;
  • модель «Свадебная», которую отшивают из норки светлых оттенков (снежно-белая, жемчужно-серебристая, пудровая). Прямой крой, длина до середины бедра, рукав три четверти, воротник-стойка, поперечное расположение меховых пластин, по краю ворота и рукава отделка черно-бурой и серебристо-черной лисой.

Увидеть всё меховое многообразие можно на предстоящей ярмарке-распродаже.

Время работы выставки с 10-20 часов.

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