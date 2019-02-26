Ласковую нежность дарят шубки от Кировской меховой фабрики, насладиться королевским выбором которых можно на выставке-распродаже Зеленограде.
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2 марта Зеленоград ТЦ «Атлас», ул. Новокрюковская, 10 (2 этаж)
Кировская меховая фабрика предлагает шикарный ассортимент шуб, полушубков, головных уборов из различных видов меха: нутрия, норка, лиса, мутон, блюфрост, рекс.
И все же самое большое количество моделей в каталоге компании — это изделия на любой вкус и пристрастия из самого популярного меха — норки. Легкие, достаточно теплые, ноские (при правильном уходе до 10 сезонов), с изысканным блеском норковые шубы отшиваются из самого качественного сырья, более 90% из которого выращивается на зверохозяйствах фабрики.
Норка натуральных природных оттенков и трендовые виды окраса (от нежно-голубого до кричащего изумрудного, от сладко-розового до насыщенного кораллового) воплотились в классических и ультра модных моделях.
- френчами различной длины (до колена, до середины икры или бедра). Не выходящий из моды крой френча — прямой, строгий, с боковыми разрезами, носящийся под пояс или без него, с капюшоном или с отложным воротником — любой вариант станет базой зимнего гардероба, в котором и в пир, и в мир;
- моделью «Москвичка», которую отличает трапециевидный крой и смешанное расположение меховых пластин (прямое + поперечное). Длина варьируется от середины икры и до колена, капюшон или отложной воротник;
- моделью «Парижанка» с прямым кроем, длиной до середины икры, возможностью носить под пояс и без него. Комбинированное расположение меховых пластин делает эту модель схожей с «Москвичкой»;
- моделью «Поперечка» — прямой крой с поперечным расположением пластин меха. Особенно шикарно смотрится шубка из норки-крестовки или из оттигона (под соболь). Длина модели различная (середина икры, до колена, до середины бедра), есть варианты с капюшоном, отороченным песцом, блюфростом, есть с отложным английским воротником, отделанным лисой;
- модель «Свадебная», которую отшивают из норки светлых оттенков (снежно-белая, жемчужно-серебристая, пудровая). Прямой крой, длина до середины бедра, рукав три четверти, воротник-стойка, поперечное расположение меховых пластин, по краю ворота и рукава отделка черно-бурой и серебристо-черной лисой.
Увидеть всё меховое многообразие можно на предстоящей ярмарке-распродаже.
Время работы выставки с 10-20 часов.
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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8 марта
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