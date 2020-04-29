Для поднятия настроения самоизолировавшимся зеленоградцам, компания People's Food предлагает попробовать новинки меню.
Многие уже попробовали и оценили по достоинству пиццу «Зеленоградская». По данным из открытых источников гости называют именно эту пиццу своим любимым блюдом в ассортименте компании People's Food .
В связи с этим, компания решила посвятить Зеленограду еще три новинки и создать для них отдельный раздел на сайте: «Зеленоградское меню».
Встречайте — Биг Бургер Ангстрем, WOK Крюково и ролл Савёлки.
Сейчас большинство зеленоградцев ограничено в прогулках по любимому городу, поэтому People's Food приглашает вас насладиться блюдами, посвященными известным географическим объектам Зеленограда. Маленькое виртуальное гастрономическое путешествие поднимет вам настроение и поможет скоротать время до момента, когда по районам Крюково и Савёлки снова можно будет беззаботно прогуляться, а около Ангстрема можно будет позагорать и даже искупаться в городском пруду.
Биг Бургер Ангстрем — это насыщенное сочетание стейка из свинины в устричном соусе, салата Айсберг, сыра и моркови по-корейски, которая вместе со свежим луком и луком фри дает лёгкую остроту! Очень сочный и запоминающийся на вкус бургер!
Ролл Савёлки привлекает внимание особенностью подачи — он будто бы не нарезан на кусочки. Но это лишь издалека. Под слоем соуса скрываются вкуснейшие креветки, каждая из которых лежит на отдельном кусочке, который легко можно подцепить палочками.
WOK Крюково — это очень плотное блюдо, которым легко можно наестся на длительное время. Интересная и пикантная комбинация лапши Удон, креветок, болгарского перца, китайского салата, мяты, базилика и сыра Фета со специями и соевым соусом не оставит равнодушным любителей WOK.
Первую неделю новинки из раздела «Зеленоградское меню» можно заказать со значительной скидкой. Цены в разделе уже указаны со скидкой. Сделать заказ можно по ссылке. Компания People's Food приглашает вас попробовать новые блюда.
На все остальные блюда для новых гостей с 27.04.20 по 27.05.20 действует скидка 50% по кодовому слову «ЗЕЛЕНОГРАД"*.
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скидка не распространяется на минимальную сумму доставки на ваш адрес и не суммируется с другими акциями и скидками и не суммируется со скидкой, с которой продаются блюда из Зеленоградского меню.
скидка 50% не распространяется на новинки и акционные блюда.