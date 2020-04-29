Биг Бургер Ангстрем, WOK Крюково и ролл Савёлки — новинки меню компании People's Food 29.04.2020 компания People's Food

Для поднятия настроения самоизолировавшимся зеленоградцам, компания People's Food предлагает попробовать новинки меню.

Многие уже попробовали и оценили по достоинству пиццу «Зеленоградская». По данным из открытых источников гости называют именно эту пиццу своим любимым блюдом в ассортименте компании People's Food .

В связи с этим, компания решила посвятить Зеленограду еще три новинки и создать для них отдельный раздел на сайте: «Зеленоградское меню».

Встречайте — Биг Бургер Ангстрем, WOK Крюково и ролл Савёлки.

Сейчас большинство зеленоградцев ограничено в прогулках по любимому городу, поэтому People's Food приглашает вас насладиться блюдами, посвященными известным географическим объектам Зеленограда. Маленькое виртуальное гастрономическое путешествие поднимет вам настроение и поможет скоротать время до момента, когда по районам Крюково и Савёлки снова можно будет беззаботно прогуляться, а около Ангстрема можно будет позагорать и даже искупаться в городском пруду.

Биг Бургер Ангстрем — это насыщенное сочетание стейка из свинины в устричном соусе, салата Айсберг, сыра и моркови по-корейски, которая вместе со свежим луком и луком фри дает лёгкую остроту! Очень сочный и запоминающийся на вкус бургер!

Ролл Савёлки привлекает внимание особенностью подачи — он будто бы не нарезан на кусочки. Но это лишь издалека. Под слоем соуса скрываются вкуснейшие креветки, каждая из которых лежит на отдельном кусочке, который легко можно подцепить палочками.

WOK Крюково — это очень плотное блюдо, которым легко можно наестся на длительное время. Интересная и пикантная комбинация лапши Удон, креветок, болгарского перца, китайского салата, мяты, базилика и сыра Фета со специями и соевым соусом не оставит равнодушным любителей WOK.

Первую неделю новинки из раздела «Зеленоградское меню» можно заказать со значительной скидкой. Цены в разделе уже указаны со скидкой. Сделать заказ можно по ссылке. Компания People's Food приглашает вас попробовать новые блюда.


На все остальные блюда для новых гостей с 27.04.20 по 27.05.20 действует скидка 50% по кодовому слову «ЗЕЛЕНОГРАД"*.

*скидка предоставляется только новым гостям,
скидка действует при заказе через сайт 2233444.ru и по телефону 8-495-223-34-44,
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скидка не распространяется на минимальную сумму доставки на ваш адрес и не суммируется с другими акциями и скидками и не суммируется со скидкой, с которой продаются блюда из Зеленоградского меню.
скидка 50% не распространяется на новинки и акционные блюда.

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Метки:
доставка готовой еды, People's Food
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