Для поднятия настроения самоизолировавшимся зеленоградцам, компания People's Food предлагает попробовать новинки меню.

Многие уже попробовали и оценили по достоинству пиццу «Зеленоградская». По данным из открытых источников гости называют именно эту пиццу своим любимым блюдом в ассортименте компании People's Food .

В связи с этим, компания решила посвятить Зеленограду еще три новинки и создать для них отдельный раздел на сайте: «Зеленоградское меню».

Встречайте — Биг Бургер Ангстрем, WOK Крюково и ролл Савёлки.

Сейчас большинство зеленоградцев ограничено в прогулках по любимому городу, поэтому People's Food приглашает вас насладиться блюдами, посвященными известным географическим объектам Зеленограда. Маленькое виртуальное гастрономическое путешествие поднимет вам настроение и поможет скоротать время до момента, когда по районам Крюково и Савёлки снова можно будет беззаботно прогуляться, а около Ангстрема можно будет позагорать и даже искупаться в городском пруду.