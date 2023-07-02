«Компьютерная академия ТОП» приглашает детей в возрасте от 7 до 14 лет на один пробный день в летний IT-клуб 4 июля 2023 г. — абсолютно бесплатно. Нужна предварительная регистрация.
У Вас появилась уникальная возможность присоединиться на один день к IT клубу «Компьютерной академии ТОП» и проверить, насколько сфера IT будет интересна для ребенка.
Программы академии разработаны для детей, которые не выпускают из рук смартфоны, мечтают научиться создавать свои игры и собственные сайты, а также — узнать много нового и интересного!
День в лагере проходит во вторник 4 июля 2023 года с 9:00 до 13:00.
За эти 4 часа у ребят проходят различные мастер-классы за компьютером. Есть большая перемена, во время которой ребята играют с роботами или примеряют на себя очки виртуальной реальности.
Количество мест ограничено.
Обязательно зарегистрируйтесь.
Регистрация:
- по телефону 8-495-135-05-80
- на сайте.
Адрес: Зеленоград, корпус 1651, 3 этаж, офис 305.