Бесплатный пробный день в летнем IT-клубе — 4 июля в «Компьютерной академии ТОП» 02.07.2023 Реклама

«Компьютерная академия ТОП» приглашает детей в возрасте от 7 до 14 лет на один пробный день в летний IT-клуб 4 июля 2023 г. — абсолютно бесплатно. Нужна предварительная регистрация.

У Вас появилась уникальная возможность присоединиться на один день к IT клубу «Компьютерной академии ТОП» и проверить, насколько сфера IT будет интересна для ребенка.

Программы академии разработаны для детей, которые не выпускают из рук смартфоны, мечтают научиться создавать свои игры и собственные сайты, а также — узнать много нового и интересного!

День в лагере проходит во вторник 4 июля 2023 года с 9:00 до 13:00.

За эти 4 часа у ребят проходят различные мастер-классы за компьютером. Есть большая перемена, во время которой ребята играют с роботами или примеряют на себя очки виртуальной реальности.

Количество мест ограничено.
Обязательно зарегистрируйтесь.

Регистрация:

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, 3 этаж, офис 305.

Метки:
образование и обучение, компьютерные курсы, роботехника, технические навыки и программирование, летняя школа, компьютерная академия топ
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