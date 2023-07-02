У Вас появилась уникальная возможность присоединиться на один день к IT клубу «Компьютерной академии ТОП» и проверить, насколько сфера IT будет интересна для ребенка.

Программы академии разработаны для детей, которые не выпускают из рук смартфоны, мечтают научиться создавать свои игры и собственные сайты, а также — узнать много нового и интересного!

День в лагере проходит во вторник 4 июля 2023 года с 9:00 до 13:00.

За эти 4 часа у ребят проходят различные мастер-классы за компьютером. Есть большая перемена, во время которой ребята играют с роботами или примеряют на себя очки виртуальной реальности.

Количество мест ограничено.

Обязательно зарегистрируйтесь.

Регистрация:

по телефону 8-495-135-05-80

на сайте.

Адрес: Зеленоград, корпус 1651, 3 этаж, офис 305.