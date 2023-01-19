Акция от бассейна Swim Shot — бесплатное свободное плавание в бассейне в корпусе 1801 за рассказ про Swim Shot в соцсетях.
Просто расскажи про Swim Shot в социальных сетях, отметив аккаунт Вконтакте или в Инстаграм* и получи бесплатно свободное плавание в бассейне Swim Shot по адресу Зеленоград, корпус 1801, цокольный этаж (здание «Атака»).
Все просто. Вы рассказываете про бассейн. Вам отвечает менеджер, записываетесь по номеру телефона и идете плавать.
Это возможность:
- бесплатно сделать здоровье чуточку лучше
- бесплатно получить положительные эмоции
- бесплатно познакомиться с бассейном Swim Shot
- разнообразить рутинное времяпровождение.
Таких акций в Зеленограде и окрестностях еще не было. И эта не бесконечна. Торопись!
По секрету: количество посещений не ограничено на одного человека. Чем больше постов, тем больше раз можно идти плавать самостоятельно.
Узнавай акции, расписание и другую информацию про Swim Shot по телефону: 8-499-430-55-95.
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена