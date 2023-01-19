Правила акции

Просто расскажи про Swim Shot в социальных сетях, отметив аккаунт Вконтакте или в Инстаграм* и получи бесплатно свободное плавание в бассейне Swim Shot по адресу Зеленоград, корпус 1801, цокольный этаж (здание «Атака»).

Все просто. Вы рассказываете про бассейн. Вам отвечает менеджер, записываетесь по номеру телефона и идете плавать.

Это возможность:

бесплатно сделать здоровье чуточку лучше бесплатно получить положительные эмоции бесплатно познакомиться с бассейном Swim Shot разнообразить рутинное времяпровождение.

Таких акций в Зеленограде и окрестностях еще не было. И эта не бесконечна. Торопись!

По секрету: количество посещений не ограничено на одного человека. Чем больше постов, тем больше раз можно идти плавать самостоятельно.

Узнавай акции, расписание и другую информацию про Swim Shot по телефону: 8-499-430-55-95.

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена