Техцентр «Автолидер» предлагает бесплатную замену масла в двигателе + бесплатная диагностика подвески автомобиля! Вы оплачиваете только стоимость масла и масляного фильтра. Оплата и по безналичному расчету и кредитными картами.
- У нас большой выбор фильтров и масел. Наши профессионалы всегда подберут для вас нужные материалы.
Вам не нужно бегать по магазинам в поисках масла и масляных фильтров.
Вы уже сэкономите время для более нужных дел.
- Во время замены масла мы произведём бесплатную диагностику подвески автомобиля, но только по вашему желанию. Диагностику подвески всегда необходимо делать перед зимой для исключения аварийных ситуаций на скользкой дороге способных привести к серьёзным последствиям для здоровья и даже жизни Ваших близких. Сам процесс в автосервисе занимает около 30 минут.
- Денежная выгода. Средняя стоимость обычной замены масла в Зеленограде 500 рублей,
стоимость диагностики подвески тоже 500 рублей.
Ваша выгода составляет 1000 рублей. Всегда приятно сэкономить.
- Скидки при ремонте после диагностики до 10%.
- Гарантия на произведённые работы 1 год.
Вы наверное думаете: это какой-то развод, к чему такая щедрость? А?
Но всё гораздо проще. Мы не альтруисты и свою выгоду, конечно имеем от этой акции.
Вы просто оставляете нам отработанные масла, которые трудно собрать в необходимом для нас количестве, а мы используем их зимой для отопления нашего помещения.
Так что выгода у нас обоюдная.
Внимание! Для вашего удобства производится запись по нашим телефонам: +7(985)363-77-44, 7(917)582-74-74
Схему проезда можно посмотреть здесь ( http://автосервис-зеленоград.рф/index/avtoservis_andreevka/0-7
«Автолидер» находится в поселке Андреевка, 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе. 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе.
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+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
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