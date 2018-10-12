Ваша выгода:

У нас большой выбор фильтров и масел. Наши профессионалы всегда подберут для вас нужные материалы.

Вам не нужно бегать по магазинам в поисках масла и масляных фильтров.

Вы уже сэкономите время для более нужных дел.

Вам не нужно бегать по магазинам в поисках масла и масляных фильтров. Вы уже сэкономите время для более нужных дел. Во время замены масла мы произведём бесплатную диагностику подвески автомобиля, но только по вашему желанию. Диагностику подвески всегда необходимо делать перед зимой для исключения аварийных ситуаций на скользкой дороге способных привести к серьёзным последствиям для здоровья и даже жизни Ваших близких. Сам процесс в автосервисе занимает около 30 минут.

Денежная выгода. Средняя стоимость обычной замены масла в Зеленограде 500 рублей,

стоимость диагностики подвески тоже 500 рублей.

Ваша выгода составляет 1000 рублей. Всегда приятно сэкономить.

стоимость диагностики подвески тоже 500 рублей. Ваша выгода составляет 1000 рублей. Всегда приятно сэкономить. Скидки при ремонте после диагностики до 10%.

Гарантия на произведённые работы 1 год.

Вы наверное думаете: это какой-то развод, к чему такая щедрость? А?

Но всё гораздо проще. Мы не альтруисты и свою выгоду, конечно имеем от этой акции.

Вы просто оставляете нам отработанные масла, которые трудно собрать в необходимом для нас количестве, а мы используем их зимой для отопления нашего помещения.

Так что выгода у нас обоюдная.

Внимание! Для вашего удобства производится запись по нашим телефонам: +7(985)363-77-44, 7(917)582-74-74

Схему проезда можно посмотреть здесь ( http://автосервис-зеленоград.рф/index/avtoservis_andreevka/0-7

«Автолидер» находится в поселке Андреевка, 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе. 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе.