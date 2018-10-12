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Бесплатная замена масла и фильтра в техцентре «Автолидер» 12.10.2018 техцентр «Автолидер» Реклама

Техцентр «Автолидер» предлагает бесплатную замену масла в двигателе + бесплатная диагностика подвески автомобиля! Вы оплачиваете только стоимость масла и масляного фильтра. Оплата и по безналичному расчету и кредитными картами.

Ваша выгода:

  • У нас большой выбор фильтров и масел. Наши профессионалы всегда подберут для вас нужные материалы.
    Вам не нужно бегать по магазинам в поисках масла и масляных фильтров.
    Вы уже сэкономите время для более нужных дел.
  • Во время замены масла мы произведём бесплатную диагностику подвески автомобиля, но только по вашему желанию. Диагностику подвески всегда необходимо делать перед зимой для исключения аварийных ситуаций на скользкой дороге способных привести к серьёзным последствиям для здоровья и даже жизни Ваших близких. Сам процесс в автосервисе занимает около 30 минут.
  • Денежная выгода. Средняя стоимость обычной замены масла в Зеленограде 500 рублей,
    стоимость диагностики подвески тоже 500 рублей.
    Ваша выгода составляет 1000 рублей. Всегда приятно сэкономить.
  • Скидки при ремонте после диагностики до 10%.
  • Гарантия на произведённые работы 1 год.

Вы наверное думаете: это какой-то развод, к чему такая щедрость? А?

Но всё гораздо проще. Мы не альтруисты и свою выгоду, конечно имеем от этой акции.

Вы просто оставляете нам отработанные масла, которые трудно собрать в необходимом для нас количестве, а мы используем их зимой для отопления нашего помещения.

Так что выгода у нас обоюдная.

Внимание! Для вашего удобства производится запись по нашим телефонам: +7(985)363-77-44, 7(917)582-74-74

Схему проезда можно посмотреть здесь ( http://автосервис-зеленоград.рф/index/avtoservis_andreevka/0-7

«Автолидер» находится в поселке Андреевка, 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе. 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе.

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