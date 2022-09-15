Барбершопу TopGun в Зеленограде — восемь лет. В чем секрет успеха? 15.09.2022 ZELENOGRAD.RU

На протяжении уже почти восьми лет в Зеленограде работают два отделения сети барбершопов TopGun, популярной по всей России. Успех TopGun объясняется легко — ведь в салонах именно этой сети мужчинам предоставляют премиальное обслуживание профессионалы своего дела.

TopGun в Зеленограде давно стал излюбленным местом для стрижки у мужчин. Ежемесячно его отделения посещают более двух тысяч человек. И популярность его вполне заслужена — ведь в этом элитном барбершопе зеленоградцы получают то, чего они ожидают от профессионального заведения. Тут помогут создать свой уникальный и индивидуальный стиль. Или — дополнить его. Абсолютно всем — как детям, так и джентльменам солидного возраста. А бесплатные напитки на любой вкус, удобные кресла и игровые приставки помогают создать особенную, непринужденную атмосферу клуба для настоящих мужчин.

Главная гордость заведения — профессионалы барберы, каждый из которых прошёл лучшие в России курсы и мастер классы по обучению профессии. Они готовы исполнить любые, даже самые сложные запросы, сотворить любую стрижку или укладку, загрумить бороду или исполнить королевское бритье. Мастера в TopGun используют профессиональное оборудование и элитные уходовые средства, что позволяет добиваться впечатляющих результатов работы. Из TopGun уходят только довольными!

TopGun — это активное, беспрестанное развитие. Барберы сети постоянно оттачивают свое мастерство и следят за мировыми трендами.

А сейчас в TopGun появились и девушки-барберы, и мужчины с удовольствием приходят к ним не только за стрижкой, но и за услугой премиального ухода для лица. Эта новая для барбершопа релакс процедура проводится в пять этапов с помощью премиальных британских косметических средств. Маска с минералами и витаминами, а также увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой подтягивает кожу лица и разглаживает морщины.

Тем, кто хочет избавиться от лишних волос в бровях, ушах или носу — предлагается процедура воскового удаления волосков. Результат от подобного ухода держится намного дольше, чем от сбривания триммером — волосы с помощью воска удаляются вместе с фолликулами, потому эффект от процедуры не пропадает в течение трех недель.

Если при заполнении документов в графе «пол» вы уверенно ставите букву «М», значит вам в TopGun — здесь Вас стригут и бреют!

Телефоны для записи:
8-916-448-2-444 («старый город», площадь Юности, дом 2).
8-905-720-0-444 («новый город», корпус 1805).

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*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

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Метки:
парикмахерская, TopGun, TopGun
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