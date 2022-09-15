А сейчас в TopGun появились и девушки-барберы, и мужчины с удовольствием приходят к ним не только за стрижкой, но и за услугой премиального ухода для лица. Эта новая для барбершопа релакс процедура проводится в пять этапов с помощью премиальных британских косметических средств. Маска с минералами и витаминами, а также увлажняющая сыворотка с гиалуроновой кислотой подтягивает кожу лица и разглаживает морщины.

Тем, кто хочет избавиться от лишних волос в бровях, ушах или носу — предлагается процедура воскового удаления волосков. Результат от подобного ухода держится намного дольше, чем от сбривания триммером — волосы с помощью воска удаляются вместе с фолликулами, потому эффект от процедуры не пропадает в течение трех недель.