2 февраля отделению TopGun, открытому на площади Юности одним из первых в сети, исполнилось 6 лет. За этот долгий срок барбершоп стал излюбленным местом для стрижки у зеленоградских мужчин, а слышали про TopGun, наверное, уже все. И такая популярность TopGun является очень даже заслуженной — ведь именно в этом барбершопе мужчины получают то, чего они ожидают от профессионального заведения. TopGun помогает дополнять или даже создавать свой уникальный индивидуальный стиль мужчинам абсолютно всех возрастов — среди постоянных клиентов есть как дети, так и джентельмены весьма солидных лет.