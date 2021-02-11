2 февраля отделению TopGun, открытому на площади Юности одним из первых в сети, исполнилось 6 лет. За этот долгий срок барбершоп стал излюбленным местом для стрижки у зеленоградских мужчин, а слышали про TopGun, наверное, уже все. И такая популярность TopGun является очень даже заслуженной — ведь именно в этом барбершопе мужчины получают то, чего они ожидают от профессионального заведения. TopGun помогает дополнять или даже создавать свой уникальный индивидуальный стиль мужчинам абсолютно всех возрастов — среди постоянных клиентов есть как дети, так и джентельмены весьма солидных лет.
Секрет заведения — профессиональные барберы, проходящие одни из лучших курсов обучения и готовые исполнить любые, даже самые сложные запросы. Любые стрижки и укладки, груминг бороды, королевское бритье — всё это есть в TopGun. Барберы сети работают с профессиональным оборудованием, и используют в работе элитные средства по уходу за волосами. Конечно же, результаты стрижки впечатляют.
Но самое главное, TopGun — это не просто барбершоп. Это мужская территория, где можно не только подстричься, но и отлично провести время: в TopGun приятно даже ожидать своей очереди. В зоне отдыха стоят комфортабельные диваны и ТВ с игровыми приставками, а также подаются напитки. В Зеленограде работают 2 барбершопа сети, один в «новом городе» и один на Площади Юности — и в каждом из них царит неповторимая атмосфера брутальной расслабленности.
TopGun в Зеленограде не зря стал самым посещаемым барбершопом этой быстроразвивающейся сети. Неважно, давний ли вы клиент или до сих пор не попробовали зайти на стрижку — в TopGun рады всем!