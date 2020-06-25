Автосервис «Наш» работает с автомобильными кондиционерами уже 25 лет и предлагает ремонт и обслуживание кондиционеров всех моделей по доступным ценам. Гарантия на работу. Профессиональный подход.



Полный цикл ремонта:

диагностика;

поиск утечек;

замена, изготовление трубок, ремонт шлангов, пайка трубок, замена участков магистрали;

заправка кондиционера;

отключение, ремонт, полная и частичная замена заднего контура;

ремонт электрики;

замена компрессора, подшипника компрессора, муфт, ремонт муфт;

замена, ремонт, чистка радиаторов;

бактерицидная обработка;

удаление неприятных запахов в салоне автомобиля;

масло и краситель (для выявления микро утечек) входит в стоимость.

Автосервис «Наш» предлагает сервис высокого класса по доступной цене по адресу: Зеленоград, Сосновая аллея, проезд №?4807, дом 2, строение 5



Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00

Телефоны:

8-499-734-05-92

8-905-500-03-30 (Whatsapp)



Автосервис «Наш» — https://vilmatt.ru/

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