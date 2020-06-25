Автосервис «Наш» предлагает ремонт и заправку автомобильных кондиционеров в день обращения 25.06.2020 Автосервис «Наш»

Автосервис «Наш» работает с автомобильными кондиционерами уже 25 лет и предлагает ремонт и обслуживание кондиционеров всех моделей по доступным ценам. Гарантия на работу. Профессиональный подход.

Полный цикл ремонта:

  • диагностика;
  • поиск утечек;
  • замена, изготовление трубок, ремонт шлангов, пайка трубок, замена участков магистрали;
  • заправка кондиционера;
  • отключение, ремонт, полная и частичная замена заднего контура;
  • ремонт электрики;
  • замена компрессора, подшипника компрессора, муфт, ремонт муфт;
  • замена, ремонт, чистка радиаторов;
  • бактерицидная обработка;
  • удаление неприятных запахов в салоне автомобиля;
  • масло и краситель (для выявления микро утечек) входит в стоимость.

Автосервис «Наш» предлагает сервис высокого класса по доступной цене по адресу: Зеленоград, Сосновая аллея, проезд №?4807, дом 2, строение 5

Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
Телефоны:
8-499-734-05-92
8-905-500-03-30 (Whatsapp)


Автосервис «Наш» — https://vilmatt.ru/
ВКонтакте — https://vk.com/nashtehcentr
Инстраграм — https://www.instagram.com/nashtehcentr

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Метки:
автомобиль, автосервис, автокондиционер, Автосервис "Наш техцентр"
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