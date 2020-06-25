Автосервис «Наш» работает с автомобильными кондиционерами уже 25 лет и предлагает ремонт и обслуживание кондиционеров всех моделей по доступным ценам. Гарантия на работу. Профессиональный подход.
Полный цикл ремонта:
- диагностика;
- поиск утечек;
- замена, изготовление трубок, ремонт шлангов, пайка трубок, замена участков магистрали;
- заправка кондиционера;
- отключение, ремонт, полная и частичная замена заднего контура;
- ремонт электрики;
- замена компрессора, подшипника компрессора, муфт, ремонт муфт;
- замена, ремонт, чистка радиаторов;
- бактерицидная обработка;
- удаление неприятных запахов в салоне автомобиля;
- масло и краситель (для выявления микро утечек) входит в стоимость.
Автосервис «Наш» предлагает сервис высокого класса по доступной цене по адресу: Зеленоград, Сосновая аллея, проезд №?4807, дом 2, строение 5
Время работы: ежедневно с 9:00 до 21:00
Телефоны:
8-499-734-05-92
8-905-500-03-30 (Whatsapp)
Автосервис «Наш» — https://vilmatt.ru/
ВКонтакте — https://vk.com/nashtehcentr
Инстраграм — https://www.instagram.com/nashtehcentr
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
У городского пруда нарисовали портрет героя Великой Отечественной войны. Он должен защитить стенку от несанкционированных граффити Новости
В «Дом лани» в начале июля вернутся фазаны, куры и кролики. Посмотреть их можно бесплатно каждый день Новости
Полиция ликвидировала большую лужу в Крюково. Они сами её создали, поставив забор вокруг своего здания Жизнь
Как живет ребенок из Зеленограда после укола самого дорогого лекарства в мире: стероиды, растяжки и подъем ног Новости
В Алабушево установили мемориал в честь героев Великой Отечественной войны. Он нужен, чтобы защитить березовую рощу от вырубки Новости
На празднование Дня Победы из бюджета выделили более шести миллионов рублей. Праздник отменили из-за эпидемии. А куда пошли эти деньги? Ответы
Сократить новогодние праздники из-за пандемии предложил один сенатор. Госдума против. Путину всё равно Новости
За падение дочери семья пыталась отсудить у школы 500 тысяч рублей. Они хотят, чтобы детей перестали считать виноватыми в травмах, пока за ними присматривает учитель Истории
Семейное кафе «Андерсон» в Зеленограде съезжает из-за карантина. Им не удалось договориться о снижении аренды Новости