Пришло время действовать и жить с удовольствием — психолог Екатерина Филимонова приглашает на авторский тренинг-марафон, который запустит изменения в вашей жизни. Всего запланированы четыре встречи в уютном зале на Новокрюковской улице, дом 7. Тренинг ориентирован на тех, кто хочет изменить свою жизнь в лучшую сторону и стремится к развитию. Записывайтесь — мест всего 10.
Тренинг будет проходить в уютном зале, в позитивной теплой атмосфере, в которой легко открываться и познавать что-то новое.
Вы будете смеяться, расслабляться, осваивать новые навыки, общаться, двигаться и дурачиться!
Через радость и удовольствие — приходить к интересным открытиям и изменениям в себе.
Каждая встреча содержит практическую и теоретическую часть.
Инструменты: Групповые дискуссии, игровые трансформационные техники, авторские практики, медитативные техники, техники работы с подсознанием, работа в парах, групповая динамика.
Где: Новокрюковская улица, дом 7, 4-й этаж.
Когда: старт тренинга 4 декабря в 11.00, далее — встречи будут проходить по воскресеньям 11, 18 и 25 декабря, начало также в 11:00.
Группа: не более 10 человек.
Подтверждение участия: обязательны предварительная запись и бронь участия.
Стоимость:
- 8500 р. — при единовременной оплате сразу 4-х встреч
- 2500 р. — оплата за одну встречу.
Вся подробная информация — на сайте Екатерины Филимоновой.
За позитив в комментариях и репост Екатерина обнимет вас душой.
Телефоны: 8-903-236-69-84, 8-900-907-11-08
WhatsApp: 8-903-236-69-84.
- О простых шагах, которые приведут к глобальным изменениям.
- О действии без принуждения и насилия над собой.
- О жизни в радость.
- Об изменениях через удовольствие и поддержку.
- Вы цените свою жизнь и стремитесь к развитию.
- Вы хотите ИЗМЕНЕНИЙ, но не знаете с чего начать.
- Вы хотите чувствовать удовольствие от жизни.
Автор и ведущая тренинга — дипломированный психолог с 20-летним опытом работы в индивидуальном и семейном консультировании. Помогла более 1500 человек начать изменения в своей жизни.
Телефоны: 8-903-236-69-84, 8-900-907-11-08
WhatsApp: 8-903-236-69-84.
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