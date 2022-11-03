Тренинг будет проходить в уютном зале, в позитивной теплой атмосфере, в которой легко открываться и познавать что-то новое.

Вы будете смеяться, расслабляться, осваивать новые навыки, общаться, двигаться и дурачиться!

Через радость и удовольствие — приходить к интересным открытиям и изменениям в себе.

Каждая встреча содержит практическую и теоретическую часть.

Инструменты: Групповые дискуссии, игровые трансформационные техники, авторские практики, медитативные техники, техники работы с подсознанием, работа в парах, групповая динамика.

Где: Новокрюковская улица, дом 7, 4-й этаж.

Когда: старт тренинга 4 декабря в 11.00, далее — встречи будут проходить по воскресеньям 11, 18 и 25 декабря, начало также в 11:00.

Группа: не более 10 человек.

Подтверждение участия: обязательны предварительная запись и бронь участия.

Стоимость:

8500 р. — при единовременной оплате сразу 4-х встреч

2500 р. — оплата за одну встречу.

Вся подробная информация — на сайте Екатерины Филимоновой.

За позитив в комментариях и репост Екатерина обнимет вас душой.

Телефоны: 8-903-236-69-84, 8-900-907-11-08

WhatsApp: 8-903-236-69-84.