«Вкусные» преимущества для вашего бизнеса

При всем многообразии помещений для аренды в Зеленограде, Центр активной жизни «Савёлки» предлагает уникальные преимущества для успешного ведения вашего бизнеса.

Центр города . Вокруг центра активной жизни «Савёлки» создана полноценная культурно-деловая инфраструктура. Рядом располагаются крупные 3, 4, 6, 7 микрорайоны Зеленограда, новый ЖК «Зеленоград-сити», бизнес-центр, префектура города, главный вуз Зеленограда — Московский институт электронной техники, Центральная площадь и парк Победы, Южная промышленная зона и технопарк. Такое расположение положительно сказывается на посещаемости Центра активной жизни «Савёлки». Ведь он — единственный крупный открытый центр в районе.

Внутренняя инфраструктура . Арендаторам не придется заботиться о том, как сделать свою работу комфортной — об этом уже позаботился владелец центра. Центр активной жизни «Савёлки» обеспечен всей необходимой инфраструктурой: централизованными коммуникациями, зоной разгрузки, пандусами, лифтами, санузлами. Туалеты расположены на каждом этаже, а по периметру здания — лестницы между этажами. Безопасность обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение.

Парковки и остановки . Центр активной жизни «Савёлки» в полной мере обеспечен парковочными местами, поэтому у арендаторов не возникает вопроса, где оставить машину. Центральная площадь — это масштабное пространство с бесплатной парковкой. Удобный заезд осуществляется с Савелкинского проезда.

Добираться до центра «Савёлки» удобно не только на личном автомобиле, но и автобусом. Рядом располагаются остановки общественного транспорта, через которые проходит большинство городских маршрутных автобусов.

Со стороны Центрального проспекта и Савелкинского проезда доступна зона разгрузки с охраной и шлагбаумом. Если арендатору необходимо обеспечить доставку товаров — он может сделать это без проблем.

Комфортное окружение . Известно: чем более популярно и разнообразно место, тем больше его посещают клиенты: и действующие, и потенциальные. Человек, регулярно бывающий например, в салоне красоты и фотостудии, может увидеть ваш яркий баннер и заглянуть к вам.

На сегодняшний день в центре уже работают досуговые и спортивные студии и школы для детей и взрослых.

Уникальный детский парк развлечений «Лунный кот» — это не только парк развлечений, но и семейный ресторан, где гости могут насладиться вкусными блюдами и приятной атмосферой.