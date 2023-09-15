Центр активной жизни «Савёлки» предлагает бизнесу аренду помещений по выгодным ценам. Сам центр располагается в центре Зеленограда, что обеспечивает высокую проходимость и комфортное расположение в сердце уютного «зеленого города».
Предприниматели могут арендовать помещения в центре «Савёлки» под самые разные виды коммерческой деятельности а также разместить фасадные вывески на здании.
Какие помещения предоставляются в аренду:
На минус первом этаже центра располагаются помещения от 20 до 120 квадратных метров. Здесь, к примеру, могут разместиться небольшие и средние торговые точки, салоны красоты, центры обучения, бюро путешествий, ателье, сервисы по ремонту техники и многое другое. Осталось всего несколько помещений — успейте арендовать их и развивать свой бизнес.
На минус втором этаже могут разместиться более крупные предприятия, ведь для аренды здесь доступно 878 квадратных метров — а также их можно разделить на помещения различной площади по потребностям арендаторов. Центр активной жизни «Савёлки» ждет владельцев магазинов, складов.
При всем многообразии помещений для аренды в Зеленограде, Центр активной жизни «Савёлки» предлагает уникальные преимущества для успешного ведения вашего бизнеса.
Центр города. Вокруг центра активной жизни «Савёлки» создана полноценная культурно-деловая инфраструктура. Рядом располагаются крупные 3, 4, 6, 7 микрорайоны Зеленограда, новый ЖК «Зеленоград-сити», бизнес-центр, префектура города, главный вуз Зеленограда — Московский институт электронной техники, Центральная площадь и парк Победы, Южная промышленная зона и технопарк. Такое расположение положительно сказывается на посещаемости Центра активной жизни «Савёлки». Ведь он — единственный крупный открытый центр в районе.
Внутренняя инфраструктура. Арендаторам не придется заботиться о том, как сделать свою работу комфортной — об этом уже позаботился владелец центра. Центр активной жизни «Савёлки» обеспечен всей необходимой инфраструктурой: централизованными коммуникациями, зоной разгрузки, пандусами, лифтами, санузлами. Туалеты расположены на каждом этаже, а по периметру здания — лестницы между этажами. Безопасность обеспечивает круглосуточное видеонаблюдение.
Парковки и остановки. Центр активной жизни «Савёлки» в полной мере обеспечен парковочными местами, поэтому у арендаторов не возникает вопроса, где оставить машину. Центральная площадь — это масштабное пространство с бесплатной парковкой. Удобный заезд осуществляется с Савелкинского проезда.
Добираться до центра «Савёлки» удобно не только на личном автомобиле, но и автобусом. Рядом располагаются остановки общественного транспорта, через которые проходит большинство городских маршрутных автобусов.
Со стороны Центрального проспекта и Савелкинского проезда доступна зона разгрузки с охраной и шлагбаумом. Если арендатору необходимо обеспечить доставку товаров — он может сделать это без проблем.
Комфортное окружение. Известно: чем более популярно и разнообразно место, тем больше его посещают клиенты: и действующие, и потенциальные. Человек, регулярно бывающий например, в салоне красоты и фотостудии, может увидеть ваш яркий баннер и заглянуть к вам.
На сегодняшний день в центре уже работают досуговые и спортивные студии и школы для детей и взрослых.
Уникальный детский парк развлечений «Лунный кот» — это не только парк развлечений, но и семейный ресторан, где гости могут насладиться вкусными блюдами и приятной атмосферой.
3 сентября прошло торжественное открытие школы танцев «Star Kids» — для детей от 4 лет и взрослых. Здесь занимаются современной эстрадной хореографией. Коллектив неоднократно становился лауреатами 1 и 2 степени на различных танцевальных конкурсах.
Кроме этого, для посетителей работают балетная школа, воркаут-центр, магазин «Шарики и Цветы», студия красоты, бьюти-услуги, массажный салон, рекламное агентство, магазин «Я Вышиваю», магазин корейской косметики, студия растяжки. фитнес-центр. На минус первом этаже недавно открылся пункт выдачи заказов Ozon, а также магазин кормов для животных и выставочный зал мебели.
Уже в этом месяце, на третьем этаже центра, планируется открытие фитнес-клуба FITNESSON. Это пространство 3000 метров, индивидуальные планы тренировок и питания, аква-зона с четырьмя банями и зоной отдыха, солярий. Просторные залы для групповых программ: Cycle, Crossfit, TRX, Air Yoga. Это новая модель фитнес-клуба, где не нужно покупать персональные тренировки, чтобы добиться результата. В карту уже входят: тренер (на весь срок её действия), программы тренировок и питания, безлимитное посещение солярия, групповые программы — от бокса до йоги, продвинутое фитнес-приложение, анализ тела на аппарате InBody. Приобрести карту клуба можно уже сейчас.
А также уже открылась студия танцев «Сицилия» с невероятным дизайнерским ремонтом от самих владельцев этой студии, расположенная на четвертом этаже центра, представлены современные танцевальные направления, Pole Dance,воздушная гимнастика, банджи-фитнес и стрейчинг. Эти занятия направлены на развитие гибкости, силы, выносливости и одновременно женственности и сексуальности.
Администрация центра приготовила для новых арендаторов и приятные цены. Познакомиться с подробными условиями размещения можно по телефону: 8-962-932-09-09 и электронной почте: information@savelki.online.
Также посмотреть помещения и всю необходимую информацию можно на сайте savelki.online.
Адрес: Москва, Зеленоград, Савёлкинский проезд, дом 2.