Аквастудия «Дельфин» совсем недавно открылась в Зеленограде и приглашает к себе на занятия грудничковым плаванием родителей и их малышей!
В «Дельфине» работают два тренера, которые имеют сертификаты для занятий с маленькими детьми и профессиональное спортивно-педагогическое образование.
Грудничковое плавание — это еще не плавание в полном смысле слова, в первую очередь это оздоровление ребенка и укрепление его иммунитета.
Сознательно держаться на воде, дышать и удерживать голову ребенок начнет несколько позже, а навыки, полученные в бассейне, ему в этом пригодятся.
В возрасте до года задача крохи — прокачать свои адаптационные механизмы, укрепить иммунитет и здоровье, и вместе с этим решить массу проблем, которые обычно осложняют жизнь грудным малышам и их родителям.
Плавание — это полноценный водный массаж, настолько эффективный, что никаких дополнительных массажных процедур уже не нужно.
Грудным малышам психологически очень комфортно в водной среде. Чересчур спокойных деток с низким тонусом вода делает бодрее? и тонизирует, а перевозбужденных — успокаивает.
Вместе с этим у детей нормализуется сон, аппетит, режим дня. И в целом крохи намного легче переносят болезни, потому что их иммунитет становится сильнее
Да, такие занятия хоть и носят название «грудничковое плавание», но в студии будут рады деткам в возрасте до 4х лет.
В студии созданы идеальные условия для таких занятий. Вода в бассейне строжайше контролируется по параметрам чистоты и температуры, есть многоступенчатая система очистки, — автоматическая станция дозации реагентов, полный водообмен бассейна 30 минут, контроль проб воды 6 раз, а день, — строгое соответствие нормам СанПиН.
Для детей тренеры предлагают конечно же индивидуальные программы занятий, учитывая возраст и физические способности детей и цели родителей. Мамы и папы детей могут во время занятий быть у бассейна и видеть процесс, эмоционально принимать в нем участие!
Уважаемые родители тех деток, кому не безразлично их здоровье, кто хочет, чтобы их малыш окреп и правильно физически развивался, приходите, посмотрите, как комфортно все устроено в студии. Экскурсию по студии — коллектив «Дельфина» проведет для вас при знакомстве.
Записывайтесь на первое бесплатное занятие.
Задавайте вопросы по телефону: +7(985)045-60-63
Плавайте с Детства!
С пожеланиями счастья, Ваш Дельфин
«Дельфин» работает ежедневно: с 9:00 до 21:00
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