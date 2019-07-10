Грудничковое плавание — это еще не плавание в полном смысле слова, в первую очередь это оздоровление ребенка и укрепление его иммунитета.



Сознательно держаться на воде, дышать и удерживать голову ребенок начнет несколько позже, а навыки, полученные в бассейне, ему в этом пригодятся.



В возрасте до года задача крохи — прокачать свои адаптационные механизмы, укрепить иммунитет и здоровье, и вместе с этим решить массу проблем, которые обычно осложняют жизнь грудным малышам и их родителям.



Плавание — это полноценный водный массаж, настолько эффективный, что никаких дополнительных массажных процедур уже не нужно.

Грудным малышам психологически очень комфортно в водной среде. Чересчур спокойных деток с низким тонусом вода делает бодрее? и тонизирует, а перевозбужденных — успокаивает.



Вместе с этим у детей нормализуется сон, аппетит, режим дня. И в целом крохи намного легче переносят болезни, потому что их иммунитет становится сильнее

Да, такие занятия хоть и носят название «грудничковое плавание», но в студии будут рады деткам в возрасте до 4х лет.