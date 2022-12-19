Акция от «Здесь аптека» — скидка 20% на весь ассортимент при онлайн-заказе с 19 по 31 декабря 19.12.2022 Реклама ООО «Здравсервис»

Делайте покупки со скидкой в 20%** на сайте zdesapteka.ru и в мобильном приложении «Здесь аптека» для Android и IOS по промокоду ЗЕЛЕНОГРАД20 и забирайте заказ в удобной для вас аптеке. Акция распространяется на весь ассортимент. Срок действия акции — с 19 по 31 декабря.

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  • круглосуточное оформление заказов на сайте
  • доступ к ежемесячным акциям и персональным предложениям держателям карт лояльности
  • удобная навигация — все препараты распределены по группам, поэтому сориентироваться будет несложно
  • интеллектуальный поиск — введите название заболевания, и система предложит вам подборку актуальных лекарств
  • стандартное время обработки заказа —если лекарство есть в аптеке, вы сможете забрать его в течение 60 минут, если нет — его доставят в аптеку в течение 3 часов*.

Адреса аптек:

  • корпус 1215
  • корпус 330
  • корпус 403А
  • корпус 514, стр. 3
  • корпус 523
  • корпус 612
  • корпус 826
  • Панфиловский проспект, 6А
  • площадь Юности 2, стр 1.


*Сроки доставки могут меняться и зависят от наличия заказанных товаров в аптеке.
**Скидка 20% действует на весь ассортимент товаров при заказе на сайте zdesapteka.ru или в мобильном приложении «Здесь аптека» и предоставляется только держателям карт лояльности «Здесь аптека».
Скидка не суммируется с другими предложениями. Промокод может быть использован только 1 раз. Информацию об организаторе акции, адреса аптек и иные подробности акции уточняйте по тел. 8-800-700-44-03 или у специалистов в аптеке. Предложение действительно с 19 по 31 декабря.
18+.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Метки:
аптека
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Акция от «Здесь аптека» — скидка 20% на весь ассортимент при онлайн-заказе с 19 по 31 декабря Реклама
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