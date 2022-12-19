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Адреса аптек:
- корпус 1215
- корпус 330
- корпус 403А
- корпус 514, стр. 3
- корпус 523
- корпус 612
- корпус 826
- Панфиловский проспект, 6А
- площадь Юности 2, стр 1.
*Сроки доставки могут меняться и зависят от наличия заказанных товаров в аптеке.
**Скидка 20% действует на весь ассортимент товаров при заказе на сайте zdesapteka.ru или в мобильном приложении «Здесь аптека» и предоставляется только держателям карт лояльности «Здесь аптека».
Скидка не суммируется с другими предложениями. Промокод может быть использован только 1 раз. Информацию об организаторе акции, адреса аптек и иные подробности акции уточняйте по тел. 8-800-700-44-03 или у специалистов в аптеке. Предложение действительно с 19 по 31 декабря.
18+.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.