Акция на лазерное омоложение 15% в «Никор-Мед» продлена до 31 марта 02.03.2020 «Никор-Мед»

Акция продлена! С 1 по 31 марта, последний раз, в конце зимнего сезона действует скидка 15% на лазерное омоложение кожи аппаратами FOTONA SP Dynamis и СО2.

Никор-Мед (корпус 330) оснащёнлазером FOTONA SP Dynamis, а «Никор-Мед» (Андреевка) оснащён лазером СО2.

Скидка в Никор-Мед в корпусе 330 предоставляется на следующие услуги:

  • горячие и холодные пилинги;
  • глубокое дермальное омоложение;
  • эстетическая лазерная шлифовка;
  • SMOOTH-омоложение.

Скидка в Никор-Мед в Андреевке предоставляется на следующие услуги:

  • лазерное омоложение лица и подбородочной зоны (SMOOTH);
  • эстетическая лазерная шлифовка лица, век, шеи и зоны декольте;
  • холодный лазерный пилинг «Бархатная кожа»;
  • горячий лазерный пилинг лица и проблемных участков кожи (5-10 кв.см. и 10-20 кв.см.)

Запись по телефону:+7-495-255-55-33

Ждём вас в медицинских центрах «Никор-Мед»:

  • Зеленоград, Яблоневая аллея, корпус 330
  • Андреевка, ЖК «Уютный», улица Жилинская, дом 27 корпус 6.

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Метки:
микрорайон 3, поселок андреевка, акции, косметолог, Никор - Мед
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