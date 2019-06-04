1 курс: Похудение и молодость — 1 процедура плазмолифтинга + 5 процедур эндомассажа

Плазмолифтинг. Желание женщин оставаться в любом возрасте привлекательными было всегда и для этого они использовали самые разные методы для ухода за кожей. Современная медицина предлагает инновационный способ омоложения и регенерации кожи, который уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны в профессиональной среде.

Плазмолифтинг — это неглубокая инвазивная косметологическая процедура, во время которой под кожу пациента вводятся активные вещества. Особенностью такого воздействия является то, что в роли активных компонентов здесь выступает плазма крови самого пациента.

Плазма крови обладает уникальными свойствами, благодаря ей активируются стволовые клетки организма, улучшается обмен веществ и как следствие значительно улучшается состояние кожи, она становится намного моложе и свежее. Эффект достигается после первой процедуры.

Эндомассаж. В основе нашего аппарата Mantis лежит уникальная технология, представляющая собой сочетание эндомассажа и воздействие электромагнитного поля. Магнитное поле настраивается индивидуально под каждого пациента, определяя частоту его клеточного резонанса. Во время процедуры активизируются процессы метаболизма, устраняется отечность, клетки организма насыщаются кислородом, разрушаются жировые отложения, кожа приходит в тонус. В результате получаем не просто стройную фигуру и подтянутую кожу, а полностью помолодевший организм и гармоничное психическое состояние.