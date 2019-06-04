В компании «Никор-Мед» всегда стараются делать приятные сюрпризы для клиенток. Летом всегда хочется ощущать себя привлекательно, именно поэтому «Никор-Мед» предлагает два уникальных косметологических курса для здоровья и красоты вашей кожи с максимальной скидкой только с 1 июня по 15 июля.
Плазмолифтинг. Желание женщин оставаться в любом возрасте привлекательными было всегда и для этого они использовали самые разные методы для ухода за кожей. Современная медицина предлагает инновационный способ омоложения и регенерации кожи, который уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны в профессиональной среде.
Плазмолифтинг — это неглубокая инвазивная косметологическая процедура, во время которой под кожу пациента вводятся активные вещества. Особенностью такого воздействия является то, что в роли активных компонентов здесь выступает плазма крови самого пациента.
Плазма крови обладает уникальными свойствами, благодаря ей активируются стволовые клетки организма, улучшается обмен веществ и как следствие значительно улучшается состояние кожи, она становится намного моложе и свежее. Эффект достигается после первой процедуры.
Эндомассаж. В основе нашего аппарата Mantis лежит уникальная технология, представляющая собой сочетание эндомассажа и воздействие электромагнитного поля. Магнитное поле настраивается индивидуально под каждого пациента, определяя частоту его клеточного резонанса. Во время процедуры активизируются процессы метаболизма, устраняется отечность, клетки организма насыщаются кислородом, разрушаются жировые отложения, кожа приходит в тонус. В результате получаем не просто стройную фигуру и подтянутую кожу, а полностью помолодевший организм и гармоничное психическое состояние.
Биоревитализация. Среди всех средств наиболее действенным многие считают метод биоревитализации — инновационный способ омоложения, основанный на введении под кожу гиалуроновой кислоты, которая восстанавливают водный баланс, что способствует регенерации клеток.
В результате проведения процедуры биоревитализации довольно быстро увеличивается качество состояния кожи, разглаживаются неровности и морщины на лице. Уже после первой инъекции «aquashine» через 2 недели будет виден результат, кожа станет эластичнее, появится упругость, начнут разглаживаться неглубокие морщины.
Массаж шейного и грудного отделов позвоночника.
Многие заболевания позвоночника, в том числе и остеохондроз, сопровождаются сильным спазмом и напряжением мышц. Это в свою очередь ведет к сдавливанию нервных волокон, кровеносных сосудов, нарушению транспорта кислорода к головному мозгу, появлению регулярных головных болей и скованности движения. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника при болях в спине и остеохондрозе производит колоссальный лечебный эффект.
С помощью него можно:
- расслабить мышцы, снять напряжение и спазмы;
- усилить кровоток и, следовательно, поступление кислорода и питательных веществ к мышечным волокнам;
- снять боль;
- укрепить мышцы спины, в частности грудного и шейного отделов.
Будьте красивы и здоровы вместе с Никор-мед.
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