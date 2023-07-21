Знакомы с ситуацией: неожиданно выпал первый снег, а любимые тёплые ботинки с прошлой зимы лежат грязные и в солевых разводах?

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