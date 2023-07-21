Акция «Готовь сани летом» от химчистки обуви SneakNFresh в корпусе 1627 — скидка 25% на комплексную чистку зимней и демисезонной обуви 21.07.2023 Реклама

Химчистка обуви SneakNFresh в корпусе 1627 объявляет акцию «Готовь сани летом». Скидка 25% на комплексную чистку любой зимней и демисезонной обуви. Предложение действует до 13 августа 2023 г. включительно.

Знакомы с ситуацией: неожиданно выпал первый снег, а любимые тёплые ботинки с прошлой зимы лежат грязные и в солевых разводах?

Не ждите холодов — пусть ваша обувь будет готова к сезону уже сейчас!

Помимо чистки компания специализируется на самых нужных и важных услугах для вашей обуви.

А именно:

  • ремонт
  • проклейка
  • реставрация обуви
  • покраска
  • прошивка
  • восстановление формы
  • растяжка обуви.

Другие акции

  • При первом обращении предоставляется скидка 20% на комплексную чистку любой обуви.
  • Постоянным клиентам — персональные предложения.

Подарите своей обуви вторую жизнь!

Химчистка и ремонт обуви SneakNFresh

Адрес: корпус 1627, ТЦ «Весна» (вход справа здания, где вывеска «Ozon»)
WhatsApp, Telegram: +7(969)-274-10-01

Сайт, Вконтакте, Телеграм, Инстаграм*

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
ремонт обуви, Химчистка и восстановление обуви SneakNFresh
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Акция «Готовь сани летом» от химчистки обуви SneakNFresh в корпусе 1627 — скидка 25% на комплексную чистку зимней и демисезонной обуви Реклама
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