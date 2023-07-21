Химчистка обуви SneakNFresh в корпусе 1627 объявляет акцию «Готовь сани летом». Скидка 25% на комплексную чистку любой зимней и демисезонной обуви. Предложение действует до 13 августа 2023 г. включительно.
Знакомы с ситуацией: неожиданно выпал первый снег, а любимые тёплые ботинки с прошлой зимы лежат грязные и в солевых разводах?
Не ждите холодов — пусть ваша обувь будет готова к сезону уже сейчас!
Помимо чистки компания специализируется на самых нужных и важных услугах для вашей обуви.
А именно:
- ремонт
- проклейка
- реставрация обуви
- покраска
- прошивка
- восстановление формы
- растяжка обуви.
Другие акции
- При первом обращении предоставляется скидка 20% на комплексную чистку любой обуви.
- Постоянным клиентам — персональные предложения.
Подарите своей обуви вторую жизнь!
Химчистка и ремонт обуви SneakNFresh
Адрес: корпус 1627, ТЦ «Весна» (вход справа здания, где вывеска «Ozon»)
WhatsApp, Telegram: +7(969)-274-10-01
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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Акция «Готовь сани летом» от химчистки обуви SneakNFresh в корпусе 1627 — скидка 25% на комплексную чистку зимней и демисезонной обуви Реклама
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