«Чёрная пятница»

Верхняя одежда или дизайнерская сумка? Универсальная капсула или смелый образ? Вы найдёте все необходимое (и даже больше) на «Чёрной пятнице» в универмаге «Телеграф».

Вас ждут скидки до -80% на сезонные новинки и бестселлеры.

Универмаг «Телеграф» в ТЦ «Зеленопарк» — дизайнерское пространство с модными локальными брендами: сделано в России, высокого качества и авторского исполнения. Более 80 дизайнеров представлено на огромной площади Универмага — чтобы обойти и перемерять все, что хочется, понадобится время. Вдохновляющие капсулы и уникальные коллекции в «Черную пятницу» — отличный повод отправиться в ТЦ «Зеленопарк».

Торговый центр «Зеленопарк» — крупный региональный торгово-развлекательный центр Зеленограда площадью более 140 тысяч квадратных метров, расположен в 18 км от МКАД. Свыше 200 популярных магазинов на одном этаже в формате крытой улицы, современный фуд-корт, бесплатная тик-ток студия «Фабрика контента», детский клуб, веревочный парк на высоте 11 метров, галерея современных художников и зоны отдыха.

Это не просто место для комфортного шопинга, это проводник в мир стиля и развлечений. Здесь люди получают яркие эмоции и задают собственные тренды. Каждый найдет возможности для творчества и развития.

Универмаг «Телеграф» — это мост между людьми, которые производят красивую и качественную одежду и людьми, которые ее покупают. Наша задача — объединить в одном месте множество различных товаров, созданных талантливыми людьми в разных уголках нашей страны и представить широкой аудитории результат их труда. Таким образом мы решаем несколько задач: даем людям по-настоящему альтернативное предложение, предоставляем молодым брендам возможность реализовывать свои товары в торговых центрах с большой проходимостью и формируем новые центры притяжения модной аудитории. «Телеграф» организует выставки и коллаборации, продвигает молодые таланты, поддерживает благотворительные фонды и заботится о планете. В каждом нашем проекте принимают участие не только дизайнеры, но и покупатели, которые хотят жить в родном городе, гордиться им, узнавать и поддерживать своих творческих соседей, быть частью осознанного сообщества, растить его собственными руками.

Даты проведения акции: с 25 по 27 ноября.