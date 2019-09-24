Акционные цены в СТО «Зеленоград» — на зимнее хранение мотоциклов и летних шин 24.09.2019 СТО «Зеленоград»

Если вы открыли эту новость — то поздравляем вас, теперь вы знаете, что до конца ноября сможете воспользоваться услугами хранения мотоцикла и летних шин всего по 1000 рублей в месяц .

Это идеальное решение ежегодной проблемы, возникающей у многих автомобилистов и мотоциклистов. Сырость в гаражах, неправильный и неподходящий для хранения температурный режим на балконах ведут к прямой порче не самого дешевого имущества.

СТО Зеленоград предлагает рачительно подойти к этому вопросу, сберечь зимой «ваши любимые игрушки» в отличных условиях и совсем недорого.

А что еще интересного может предложить «СТО Зеленоград»?

Автосервис «СТО Зеленоград» оснащен новейшим оборудованием для диагностики, ремонта и обслуживания автомобилей.

Автосервис «СТО Зеленоград» предоставляет весь спектр услуг от высокоточной компьютерной диагностики, любых видов слесарных работ, шиномонтажа, 3D развала-схождения до супер качественной наномойки и химчистки.

Услуги автосервиса:

  • Полная диагностика.
  • 3D Сход-развал.
  • Новейшее оборудование.
  • Весь спектр слесарных и диагностических работ.
  • Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО.
  • Автоэлектрика. Диагностика. Устранение неисправностей. Установка доп.оборудования (сигнализации, WeBasto и т. д.) Кодирование. Адаптация.
  • Заправка и ремонт кондиционеров.
  • Сварочные работы (все виды металла).
  • Кузовной ремонт и покраска. Ремонт бамперов. Стапель.
  • Вклейка стекол.
  • Антикорозийное покрытие/ Шумоизоляция.
  • Тестирование и чистка форсунок.
  • Шиномонтаж, качественная балансировка и ремонт, хранение резины от R15 до R24.
  • Автомойка (наномойка, комплексная, экспресс).
  • Химчистка салона.
  • Удаление загрязнений любой сложности.
  • Ремонт квадроциклов и багги! NEW!
  • Смазочные материалы и автохимия.
  • Запчасти в наличии и под заказ! (новые и б/у)
  • Автоаксессуары от ведущих брендов.
  • Прохождение ТО. Выдача Диагностических карт. Зарегистрированных в ЕАИСТО.

На «СТО Зеленоград» приятно порадует высокий профессионализм специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ. У вас возникли проблемы с автомобилем? Считайте, что вы их уже решили!
«СТО Зеленоград» к вашим услугам!
Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33

+7(499)490-45-26
http://www.stozelenograd.ru/

https://vk.com/stozelenograd
Instagram: https://www.instagram.com/stozelenograd/

Автосервис СТО Зеленоград: https://www.youtube.com/channel/UClwQmL4Uj9Sb-YWlI7dFHYg

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