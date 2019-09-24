Если вы открыли эту новость — то поздравляем вас, теперь вы знаете, что до конца ноября сможете воспользоваться услугами хранения мотоцикла и летних шин всего по 1000 рублей в месяц .
Это идеальное решение ежегодной проблемы, возникающей у многих автомобилистов и мотоциклистов. Сырость в гаражах, неправильный и неподходящий для хранения температурный режим на балконах ведут к прямой порче не самого дешевого имущества.
СТО Зеленоград предлагает рачительно подойти к этому вопросу, сберечь зимой «ваши любимые игрушки» в отличных условиях и совсем недорого.
Автосервис «СТО Зеленоград» оснащен новейшим оборудованием для диагностики, ремонта и обслуживания автомобилей.
Автосервис «СТО Зеленоград» предоставляет весь спектр услуг от высокоточной компьютерной диагностики, любых видов слесарных работ, шиномонтажа, 3D развала-схождения до супер качественной наномойки и химчистки.
- Полная диагностика.
- 3D Сход-развал.
- Новейшее оборудование.
- Весь спектр слесарных и диагностических работ.
- Техническое обслуживание. Прохождение регулярного ТО.
- Автоэлектрика. Диагностика. Устранение неисправностей. Установка доп.оборудования (сигнализации, WeBasto и т. д.) Кодирование. Адаптация.
- Заправка и ремонт кондиционеров.
- Сварочные работы (все виды металла).
- Кузовной ремонт и покраска. Ремонт бамперов. Стапель.
- Вклейка стекол.
- Антикорозийное покрытие/ Шумоизоляция.
- Тестирование и чистка форсунок.
- Шиномонтаж, качественная балансировка и ремонт, хранение резины от R15 до R24.
- Автомойка (наномойка, комплексная, экспресс).
- Химчистка салона.
- Удаление загрязнений любой сложности.
- Ремонт квадроциклов и багги! NEW!
- Смазочные материалы и автохимия.
- Запчасти в наличии и под заказ! (новые и б/у)
- Автоаксессуары от ведущих брендов.
- Прохождение ТО. Выдача Диагностических карт. Зарегистрированных в ЕАИСТО.
На «СТО Зеленоград» приятно порадует высокий профессионализм специалистов, удобная система записи и отсутствие очередей, а также гарантия на все виды работ. У вас возникли проблемы с автомобилем? Считайте, что вы их уже решили!
«СТО Зеленоград» к вашим услугам!
Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33
+7(499)490-45-26
http://www.stozelenograd.ru/
https://vk.com/stozelenograd
Instagram: https://www.instagram.com/stozelenograd/
Автосервис СТО Зеленоград: https://www.youtube.com/channel/UClwQmL4Uj9Sb-YWlI7dFHYg
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Для летних ремонтов!
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