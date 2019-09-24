Если вы открыли эту новость — то поздравляем вас, теперь вы знаете, что до конца ноября сможете воспользоваться услугами хранения мотоцикла и летних шин всего по 1000 рублей в месяц .

Это идеальное решение ежегодной проблемы, возникающей у многих автомобилистов и мотоциклистов. Сырость в гаражах, неправильный и неподходящий для хранения температурный режим на балконах ведут к прямой порче не самого дешевого имущества.