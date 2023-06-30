Сегодня в меняющейся техносфере быстро складываются новые информационные пространства обитания человека. Компьютерные коммуникации формируют новое поле информационной культуры. Цифровые устройства и сетевые сервисы все больше вовлекают людей в новую технологичную среду совместной деятельности, формируя сетевую модель взаимодействия людей по интересам, навыкам и компетенциям.

Складываются условия для организации учебного процесса, который ориентируется на использование новых методов и организационных форм, включая: