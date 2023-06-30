Академия бизнеса и инновационных технологий — это современное инновационное образовательное пространство для получения среднего профессионального образования (колледж) и высшего образования.
Важнейшее требование к образовательному процессу в современном обществе — это «учить и учиться в среде XXI века». Моделируя данное изречение научить людей учиться.
Сегодня в меняющейся техносфере быстро складываются новые информационные пространства обитания человека. Компьютерные коммуникации формируют новое поле информационной культуры. Цифровые устройства и сетевые сервисы все больше вовлекают людей в новую технологичную среду совместной деятельности, формируя сетевую модель взаимодействия людей по интересам, навыкам и компетенциям.
Складываются условия для организации учебного процесса, который ориентируется на использование новых методов и организационных форм, включая:
- индивидуальную и групповую работу с цифровыми образовательными ресурсами (в том числе самоконтроль и отработку навыков)
- систематическую работу учащихся в малых группах, проектах и взаимную оценку ими работы друг друга.
Чтобы каждый студент мог в полной мере реализовать этот потенциал и обеспечить достижение новых образовательных результатов, требуется переход на новую модель работы высших учебных заведений, в которых создана умная, интеллектуальная образовательная среда. SMART SPACE) — это программное обеспечение SKILLHUB АBIT SMART образование.
Академия бизнеса и инновационных технологий реализует образовательную деятельность в Зеленограде на Савелкинском проезде в здании бизнес-центра. Стратегическими партнерами АБИТ являются: Московский экономический институт (АБИТ- МЭИ) Российский новый университет (АБИТ-РосНоу) Академия управления производства (АБИТ-АУП), Московская международная академия (АБИТ-ММА).
В Академии бизнеса и инновационных технологий обучение происходит на собственной интерактивной образовательной платформе Smart-образование, так как современная молодежь уже не воспринимает академические лекции, семинары и в целом старую систему обучения в вузе или в колледже в ее традиционном виде.
Главной целью развития системы SMART образовательного пространства SKILHAB является обеспечение доступности качественного образовательного контента для обучающихся, независимо от места жительства, состояния здоровья, социально-экономического статуса семьи, которое даст возможность получить профессию и достойно реализовать себя.
В новом 2023-2024 учебном году, студентам колледжа предоставлена уникальная возможность участия в государственном проекте, в рамках которого студенты бесплатно обучаются современным языкам программирования:
- «Основы разработки компьютерных игр на JavaScript»
- «Основы создания нейросетей на Python».
Колледж ведет набор по специальностям:
- коммерция по отраслям (менеджмент)
- экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- банковское дело
- юриспруденция
- реклама
- обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем (срок обучения на базе 9 класса — 3 года 10 месяцев).
Сроки обучения в колледже:
- очное отделение после 9 класса — 2 года и 10 месяцев
- после 11 класса — 1 год и 10 месяцев.
Поступить в колледж можно после 9, 10 или 11 класса школы, на базе аттестата. Часто спрашивают, нужны ли для поступления результаты экзаменов — ОГЭ или ЕГЭ? Нет, не нужны, достаточно аттестата об окончании 9 или 11 классов.
В рамках высшего образования можно учиться по очной и заочной формам обучения.
Для студентов организуются практико-ориентированные семинары с привлечением представителей из разных областей профессией и знаний.
Преподают в АБИТ-РосНоу действующие юристы, психологи, доценты, преподаватели РосНОУ, МЭИ, Финансового университета при правительстве РФ и других лучших столичных вузов.
Направления бакалавриата (сроки обучения — от трех лет).
Очная и очно-заочная форма обучения:
- экономика
- менеджмент
- управление персоналом
- юриспруденция
- психология
- психолого-педагогическое образование
- государственное и муниципальное управление
- электроэнергетика и электротехника
- бизнес-информатика.
АБИТ-РосНоу выигрышно отличается от традиционных учебных заведений подходом к организации образовательного процесса. Образовательные программы и платформы АБИТ учитывают индивидуальные потребности слушателя, решая важную задачу современных школ — не только транслировать теоретические знания, но и создавать новые знания и решения под конкретные запросы и задачи.
Благодаря доступным мобильным устройствам обучение может осуществляться в любое время и в любом месте. А технология «перевернутые классы» позволяет без труда на практике реализовать мобильное обучение — происходит перераспределение времени между аудиторным и внеаудиторным обучением. Необходимые знания слушатель получает дома. А в аудиториях организована совместная практико-ориентированная деятельность слушателей на основе групповой работы, тесное взаимодействие с профессорско-преподавательским составом и кураторами направления подготовки. По мнению экспертов, этот метод обладает большей гибкостью и обеспечивает большую вовлеченность в учебный процесс, позволяет сформировать динамичную и творческую среду, в которой слушатели учатся критически мыслить и совместно прорабатывать поставленные задачи.
Автоматизированная информационная система (АИС УИР), Академии бизнеса и инновационных технологий, позволяет отслеживать активность слушателя внутри курса, анализировать его цифровой след. Например, просмотрел ли он видеолекцию, прочел ли необходимый материал. Благодаря инновационным технологическим решениям АБИТ слушатель может быть активным участником образовательного процесса, находясь вне аудитории.
Выступление на форумах и мероприятиях — важная часть образования.
Каждый семестр в АБИТ-РосНоу проводятся образовательные форумы, самый масштабный из которых проходит весной. Студенты готовят цифровые видеопроекты из различных областей знаний: экономики, юриспруденции, психологии, менеджмента.
В ролике студент должен сняться сам — это опыт и самопрезентации, и ораторского мастерства, и профессиональных умений. Лучшие проекты участвуют в конкурсе, победители получают денежные сертификаты.
Проекты, которые заняли призовые места на форуме публикуются на программном обеспечении. Skillhub ABIT SMART-образование.
Форум объединяет на одной площадке студентов всех курсов, их родителей, преподавателей и почетных гостей в лице стратегических партнеров Академии бизнеса и инновационных технологий, а также представителей бизнес-сообществ.
На втором году обучения студенты колледжа и высшего образования получают инновационное образование с проектным акселератором, направленное на формирование управленческих компетенций и создание своего стартапа во время обучения.
На дисциплине BUSINESS SKILLS студенты развивают навыки коммуникации и предпринимательское мышление, учатся стратегическому планированию и работе в команде. Именно такой подход к учебе отвечает вызовам современности.
Академия бизнеса и инновационных технологий уходит от стандартных учебных аудиторий и придает образовательному пространству дополнительные функциональные возможности, которое приводят к расширению спектра использования и применения этого пространства.
Такие аудитории облегчают реализацию разных форм коммуникации: становится проще использовать электронные средства обучения, ученики могут самостоятельно выбирать места для общения, самоподготовки и отдыха, в учебных аудиториях появляется возможность применять «нестандартные» формы обучения (дебаты, ток-шоу, квесты и т. д.).
Гибкое программирование пространства предоставляет возможность заниматься практически любой деятельностью, не требующей узкоспециализированного оборудования. самостоятельная и коллективная работа | отдых | просмотр фильмов| проведение лекций и мастер-классов. А зонирование в пространстве, включая многофункциональные и узконаправленные, позволяет каждому заниматься своим делом и не мешать другим участникам пространства.
Конвергентное, целенаправленное совмещение различных пространств для реализации нескольких постоянных и временных функций, позволяет пространству приобретать ранее нетипичные для него функции.
Персонифицированное интегрированное образовательное пространство по формированию профессиональных компетенций технологичного рантье.
Skillhub ABIT SMART-образование — это платформа, где будут размещены лучшие курсы наших обучающихся и обеспечены материальным вознаграждением.
Программное обеспечение Skillhub АБИТ SMART-образование — это конкурентная альтернатива для личных консультаций. В АБИТ могут помочь сделать её нормой.
Усилия АБИТ направлены на формирование ПК технологичного рантье, которые уже предлагают услуги в виде образовательных курсов SKILLHUB АБИТ SMART-ОБРАЗОВАНИЕ.
Пришло время изменить подходы к образованию!
Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3 этаж.
Подробности: 8-495-981-56-01, 8-925-755-93-77.
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