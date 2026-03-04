8 марта с Розовые Розы — цветы, которые говорят о любви 04.03.2026 Реклама ИП ПЕТРОВ А.Е. ИНН:773500006144 erid:2VtzqwXs6tk

Главный архитектор Зеленограда: как Игорь Покровский создавал облик города. К столетию со дня рождения Истории
Новая площадка «Алабушево 2» зеленоградской особой экономической зоны расположится между тремя жилыми районами Новости
Десять новых боксов для старых вещей поставили в разных районах города Новости
Две сборные краеведческие экскурсии проведет Музей Зеленограда: история города сложится от каменного века до современности — 15 и 28 марта Новости
На воняющем мусорном полигоне «Нева» прошёл обыск, а следственный комитет повторно возбудил уголовное дело и ведёт приём пострадавших Новости
Девятиклассникам добавят устный экзамен по истории — он станет ещё одним допуском к ОГЭ Новости
Мастер-классы по рукоделию пройдут на маркете «Встреча» Новости
Рок-звезда от антропологии Станислав Дробышевский выступит в лектории «Наукоград» Новости
Сосиску с гвоздями нашли в Крюково Новости
Пятьсот человек выстроились в слово «Зеленоград», отмечая день рождения нашего города Новости
Митинг по вопросам экологии проведёт КПРФ в центре Зеленограда Новости
Зеленограду исполнилось 68 лет — поздравляем любимый город с днем рождения! Новости
Выступление ансамбля «Березка» состоится в Зеленограде — коллектив носит титул национального достояния России Новости
Пешеход пострадал при столкновении двух автомобилей Новости
Продавца оштрафовали за продажу алкоголя подросткам Новости
Закрылась «Пятёрочка» на улице Андреевка Новости
Город украсили к завтрашнему Дню рождения Новости
Собираем воспоминания о зеленоградской больнице Новости
Бесплатные уличные фитнес-тренировки начинаются в Зеленограде Новости
Проверку системы оповещения о ЧП проведут в Подмосковье 4 марта. В Москве могут «запеть птицы» Новости
Обрушился очередной козырек подъезда — перед входом в корпус 906 Новости
Зеленоградские спортсмены стали чемпионами Москвы по настольному теннису среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата Новости
Климатическая весна в этом году совпала с календарной — с первого дня температура повысилась, снег начал таять. Прогноз на недели Новости
Зеленоградское предприятие получит 1,5 миллиарда рублей на разработку аналога американского оборудования для производства чипов Новости
Цветочный своп пройдет 7 марта в теплице AV Flёur Новости
Бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства продолжится в марте Новости
Реалистичные пейзажи зеленоградской художницы: персональная выставка Ксении Брагиной открылась в Культурном центре Новости
Нелегальную торговлю постельным бельём развернули в 14-м микрорайоне Новости
Каршеринг BelkaCar запустил фиксированный тариф из Зеленограда до метро Новости
Дети рисуют жителей Зеленограда, «которые вызывают чувство гордости» Новости
Требование о «русификации вывесок» хотят распространить на сайты в интернете. Юристы считают это ошибкой Новости
Мальчику из Зеленограда собирают деньги на операцию на сердце Новости
Срок оплаты коммуналки продлили на пять дней Новости
