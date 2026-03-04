Ищете идеальный букет в Зеленограде?
Уже 10 лет создаём весеннее настроение и знаем о цветах всё
Почему вы обязательно вернетесь?
- работаем напрямую с проверенными садовниками
- собираем букеты от классических роз до экзотических весенних композиций
- у нас удобная парковка и подъезд с двух сторон
- открыты с 7:00 до 23:00, чтобы вы успели поздравить даже самых ранних пташек
Спецпредложение с 4 по 8 марта:
при покупке от 3000 дарим гарантированный подарок
разыгрываем главный приз — годовую подписку на доставку цветов*
Сделайте покупку в эти даты и получите шанс радовать любимых целый год бесплатно.
*Подробности акции уточняйте в салоне.
Заглядывайте за частичкой весны!
Зеленоград, корпус 931
07:00-23:00
8-926-544-04-65
https://t.me/rozovie_rozi
10 лет дарим красоту вашим любимым
Главный архитектор Зеленограда: как Игорь Покровский создавал облик города. К столетию со дня рождения Истории
Новая площадка «Алабушево 2» зеленоградской особой экономической зоны расположится между тремя жилыми районами Новости
На воняющем мусорном полигоне «Нева» прошёл обыск, а следственный комитет повторно возбудил уголовное дело и ведёт приём пострадавших Новости
Выступление ансамбля «Березка» состоится в Зеленограде — коллектив носит титул национального достояния России Новости
Проверку системы оповещения о ЧП проведут в Подмосковье 4 марта. В Москве могут «запеть птицы» Новости
Климатическая весна в этом году совпала с календарной — с первого дня температура повысилась, снег начал таять. Прогноз на недели Новости
Зеленоградское предприятие получит 1,5 миллиарда рублей на разработку аналога американского оборудования для производства чипов Новости
Реалистичные пейзажи зеленоградской художницы: персональная выставка Ксении Брагиной открылась в Культурном центре Новости
Требование о «русификации вывесок» хотят распространить на сайты в интернете. Юристы считают это ошибкой Новости