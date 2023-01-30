Представьте, что вас позвали в музей или на экскурсию с Васей В., и тут вы сможете сразу узнать в каком городе дуют больше, а в каком меньше, и что же постоянно плывет по Неве?

Конечно же, творческий вечер будет наполнен искрометным юмором и завершен гимном любви и дружбы, как и на всех традиционных царских ивентах. Достаточно просто представить как все люди объединяются, становятся лучшими друзьями и уходят в ночь под звуки волшебной фонограммы!

Когда: 4 февраля, 19:00

Где: корпус 159, клуб «Кинематограф»

Успейте взять билеты со скидкой:

первые 10 штук — продаются по 700 рублей

потом — 900/1100 рублей.

Купить билеты: на сайте клуба

Василий Владимирович Вконтакте