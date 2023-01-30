Василий Владимирович из группы «Кирпичи» устраивает свой творческий вечер в «Кинематографе» 4 февраля. Почему это шоу сыграет важную роль в судьбе того, кто окажется в эпицентре вайба? Дело в том, что в программу вечера включены не только лучшее, но и самое важное что может быть в старой школе русского хип-хопа.
Представьте, что вас позвали в музей или на экскурсию с Васей В., и тут вы сможете сразу узнать в каком городе дуют больше, а в каком меньше, и что же постоянно плывет по Неве?
Конечно же, творческий вечер будет наполнен искрометным юмором и завершен гимном любви и дружбы, как и на всех традиционных царских ивентах. Достаточно просто представить как все люди объединяются, становятся лучшими друзьями и уходят в ночь под звуки волшебной фонограммы!
Когда: 4 февраля, 19:00
Где: корпус 159, клуб «Кинематограф»
Успейте взять билеты со скидкой:
- первые 10 штук — продаются по 700 рублей
- потом — 900/1100 рублей.
Купить билеты: на сайте клуба
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