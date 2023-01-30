Творческий вечер Василия Владимировича из группы «Кирпичи» — 4 февраля в клубе «Кинематограф» 4 февраля 19:00 Клуб "Кинематограф"

Василий Владимирович из группы «Кирпичи» устраивает свой творческий вечер в «Кинематографе» 4 февраля. Почему это шоу сыграет важную роль в судьбе того, кто окажется в эпицентре вайба? Дело в том, что в программу вечера включены не только лучшее, но и самое важное что может быть в старой школе русского хип-хопа.

Представьте, что вас позвали в музей или на экскурсию с Васей В., и тут вы сможете сразу узнать в каком городе дуют больше, а в каком меньше, и что же постоянно плывет по Неве?

Конечно же, творческий вечер будет наполнен искрометным юмором и завершен гимном любви и дружбы, как и на всех традиционных царских ивентах. Достаточно просто представить как все люди объединяются, становятся лучшими друзьями и уходят в ночь под звуки волшебной фонограммы!

Когда: 4 февраля, 19:00
Где: корпус 159, клуб «Кинематограф»

Успейте взять билеты со скидкой:

  • первые 10 штук — продаются по 700 рублей
  • потом — 900/1100 рублей.

Купить билеты: на сайте клуба
Василий Владимирович Вконтакте

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Кинематограф
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