Школа мюзикла Westend приглашает детей в летний лагерь в Зеленограде — на творческие и спортивные занятия в уникальных тематических сменах 21.04.2023 Реклама

Школа мюзикла Westend приглашает всех детей в возрасте от 7 до 14 лет на незабываемые каникулы в летний городской лагерь, который находится в Зеленограде. Лагерь школы мюзикла Westend отличается уникальными тематическими сменами, которые позволят детям интересно и с пользой провести время. А также — раскрыть свой творческий потенциал. Первая смена стартует 29 мая.

Лето — это время для отдыха, приключений и новых впечатлений. Увлеченные своим делом вожатые школы мюзикла Westend сделают каждый день вашего ребенка незабываемым!

В программе лагеря вас ждут ролевые игры, квесты, спектакли, творческие и спортивные мероприятия. Благодаря небольшим группам близкого возраста, каждый ребенок найдет новых друзей и отлично проведет время.

Расписание смен

  • Смены длятся по 2 недели (10 рабочих дней), с выходными по пятницам и субботам.
  • Возможно посещать смену полного дня (с 8:30 до 18 часов) или приходить только на полдня (утром или после обеда).
  • Смена полного дня включает в себя завтрак, обед и полдник.
  • Утренняя смена, которая продлится до 14:00, включает в себя только завтрак.
  • Дневная смена (с 14 часов) — включает в себя обед и полдник.

Каждый день вашего ребенка будет наполнен приключениями и забавными мероприятиями.

Шесть тематических смен:

  • «Вселенная Гарри Поттера» (29 мая — 9 июня). Добро пожаловать в Хогвартс!
  • «Киношка» (12 июня — 23 июня). Придумываем сценарии. Снимаем. Монтируем.
  • «Фантастические приключения» (26 июня — 7 июля). Ни дня без приключений — наш девиз!
  • «Машина времени» (10 июля — 21 июля). Прошлое или Будущее! Выбор за тобой!
  • «Удивительная планета» (24 июля — 4 августа). Вулканы, динозавры, подводный мир.
  • «Олимпиада Westend» (7 августа — 18 августа). Веселые старты. Чемпионат несуществующих видов спорта.

Не упустите возможность сделать для своих детей незабываемые летние каникулы.

Регистрируйте своих детей в лагере школы мюзикла Westend уже сегодня и получите самую выгодную цену!

Запись: на сайте школы.

Контакты

Телефон для консультаций:

  • 8-977-176-20-38 — администратор (WhatsApp)
  • 8-499-444-33-57 — администратор

Адрес: ул. Андреевка 31А, Зеленоград

Сайт и страницы в соцсетях:

*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена

Метки:
дополнительное образование, театр, концерты, каникулы, летняя школа, Westend
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вместо уличных палаток на Крюковской площади построят крытый рынок Новости
Школа мюзикла Westend приглашает детей в летний лагерь в Зеленограде — на творческие и спортивные занятия в уникальных тематических сменах Реклама
На платной дороге М-11 ввели сезонные тарифы на «дачные» направления Новости
Вакансии агентства недвижимости «МК-Гарант» — требуются агент по продаже недвижимости и hr-специалист Реклама
Зюганов из КПРФ примет участие в выборах мэра Москвы Новости
К беседке с мангалом прямо на машине. Ночные будни Чёрного озера Жизнь
Новое кафе «Корс» открылось на улице Юности: завтраки, обеды, умеренные цены Новости
Началось голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Истории
На трёх перекрестках сигналы светофора продублируют светодиодными лентами на опорах Новости
На новом заводе телеком-оборудования в промзоне Алабушево создадут двести рабочих мест. Началось его строительство Новости
Спермограмма и MAR-тест в медицинском центре «Литех Зеленоград» — что это за анализы, кому показаны и как их сдавать Реклама
Развлекательно-образовательный проект «Лето во Дворце». Открыта запись на смены в летний лагерь Зеленоградского дворца творчества Афиша
Подозрительный мужчина следил за детьми и пытался войти за ними в подъезд — его задержала полиция Новости
SURA SUSHI исполнит твой любой каприз Реклама
Покатушки на мотоциклах устроила компания молодых людей. Прямо по газону рядом с жилыми домами Новости
Юбки: тренды 2023 и ткани для них в магазинах «Я Сама» Реклама
Интересные каникулы для ребенка — в Летней IT-школе от ЦКО МИЭТ Реклама
Началось голосование за благоустройство вокруг небольшого пруда в Андреевке — нужна ваша поддержка Новости
Часть стены арки корпуса 803 обрушилась Новости
В «Жилищнике» предложили терпеть вонь от краски и пожалеть маляров. Раньше префектура запретила красить, если нельзя «качественно проветрить» Новости
Повестки через портал Госуслуг начнут рассылать в Москве до середины июля. Найти призывника поможет система городского видеонаблюдения Новости
Запрет парковки, лежачие полицейские, зеркала и прочие меры дорожной безопасности в 17-м микрорайоне. Почему одни разрешили, а другие нет Новости
Большинство читателей «Зеленоград.ру» поддержали идею выделенной полосы на Солнечной аллее Новости
Врачи-гинекологи сети медицинских центров «338», «340», «1506»: что лечат, когда нужно к ним обращаться Реклама
Лодочная станция открылась на Городском пруду. Цены прежние. В прокате теперь есть SUP-борды Гид
Читатели «Зеленоград.ру» выбрали важные темы из истории города, для использования на «Разговорах о важном» Новости
Вакансии группы компаний «Вентмакс» — требуются инженеры-проектировщики, монтажники и менеджеры Реклама
Космические кинопремьеры: «Блуждающая Земля 2» и «Вызов». С 19 апреля в кинотеатрах сети «Синемапарк» и «Формула кино» Афиша
© 1997–2023 Зеленоград.ру