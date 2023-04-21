Лето — это время для отдыха, приключений и новых впечатлений. Увлеченные своим делом вожатые школы мюзикла Westend сделают каждый день вашего ребенка незабываемым!

В программе лагеря вас ждут ролевые игры, квесты, спектакли, творческие и спортивные мероприятия. Благодаря небольшим группам близкого возраста, каждый ребенок найдет новых друзей и отлично проведет время.