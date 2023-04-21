Школа мюзикла Westend приглашает всех детей в возрасте от 7 до 14 лет на незабываемые каникулы в летний городской лагерь, который находится в Зеленограде. Лагерь школы мюзикла Westend отличается уникальными тематическими сменами, которые позволят детям интересно и с пользой провести время. А также — раскрыть свой творческий потенциал. Первая смена стартует 29 мая.
Лето — это время для отдыха, приключений и новых впечатлений. Увлеченные своим делом вожатые школы мюзикла Westend сделают каждый день вашего ребенка незабываемым!
В программе лагеря вас ждут ролевые игры, квесты, спектакли, творческие и спортивные мероприятия. Благодаря небольшим группам близкого возраста, каждый ребенок найдет новых друзей и отлично проведет время.
- Смены длятся по 2 недели (10 рабочих дней), с выходными по пятницам и субботам.
- Возможно посещать смену полного дня (с 8:30 до 18 часов) или приходить только на полдня (утром или после обеда).
- Смена полного дня включает в себя завтрак, обед и полдник.
- Утренняя смена, которая продлится до 14:00, включает в себя только завтрак.
- Дневная смена (с 14 часов) — включает в себя обед и полдник.
Каждый день вашего ребенка будет наполнен приключениями и забавными мероприятиями.
Шесть тематических смен:
- «Вселенная Гарри Поттера» (29 мая — 9 июня). Добро пожаловать в Хогвартс!
- «Киношка» (12 июня — 23 июня). Придумываем сценарии. Снимаем. Монтируем.
- «Фантастические приключения» (26 июня — 7 июля). Ни дня без приключений — наш девиз!
- «Машина времени» (10 июля — 21 июля). Прошлое или Будущее! Выбор за тобой!
- «Удивительная планета» (24 июля — 4 августа). Вулканы, динозавры, подводный мир.
- «Олимпиада Westend» (7 августа — 18 августа). Веселые старты. Чемпионат несуществующих видов спорта.
Не упустите возможность сделать для своих детей незабываемые летние каникулы.
Регистрируйте своих детей в лагере школы мюзикла Westend уже сегодня и получите самую выгодную цену!
Запись: на сайте школы.
Телефон для консультаций:
- 8-977-176-20-38 — администратор (WhatsApp)
- 8-499-444-33-57 — администратор
Адрес: ул. Андреевка 31А, Зеленоград
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