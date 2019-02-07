Мы не ЗАГС, мы не разводим и не делаем брака! Мы просто честный качественный автосервис!
- Замена ремня ГРМ от 3500 рублей;
- Замена масла 350 рублей;
- Сход-развал от 999 рублей производится на последней модели 3d стенда.
Звоните и приезжайте, останетесь довольны! Торопитесь, акция заканчивается 14.02 2019г.
По акции принимаются только три автомобиля в день!
При проведении любой из этих операций диагностика подвески, тормозов и различных течей производится бесплатно. Если в процессе диагностики будет обнаружена неисправность, то мы её устраним со скидкой 10%.
Гарантия на произведённые работы 2 года.
Снятие и установка защиты картера оплачивается отдельно.
Для Вашего удобства работы производятся по предварительной записи по телефонам.
Техцентр «Автолидер» +7(985)363-77-44, +7(917)582-74-74,
Автотехцентр «Автолидер» работает в Зеленограде уже более 17 лет, наши клиенты доверяют нам и мы всегда оправдываем это доверие. Мы даем гарантию 2 года на все наши работы при соблюдении условий эксплуатации автомобиля. Мы отвечаем за качество своей работы.
«Автолидер» находится в поселке Андреевка, 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе.
http://автосервис-зеленоград.рф,
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В феврале и всегда!
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