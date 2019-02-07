Техцентр «Автолидер» проводит акцию по сезонному снижению цен на некоторые виды услуг 07.02.2019 Техцентр «Автолидер» Реклама

Мы не ЗАГС, мы не разводим и не делаем брака! Мы просто честный качественный автосервис!

  • Замена ремня ГРМ от 3500 рублей;
  • Замена масла 350 рублей;
  • Сход-развал от 999 рублей производится на последней модели 3d стенда.

Звоните и приезжайте, останетесь довольны! Торопитесь, акция заканчивается 14.02 2019г.

По акции принимаются только три автомобиля в день!

При проведении любой из этих операций диагностика подвески, тормозов и различных течей производится бесплатно. Если в процессе диагностики будет обнаружена неисправность, то мы её устраним со скидкой 10%.

Гарантия на произведённые работы 2 года.

Снятие и установка защиты картера оплачивается отдельно.

Для Вашего удобства работы производятся по предварительной записи по телефонам.

Техцентр «Автолидер» +7(985)363-77-44, +7(917)582-74-74,

Автотехцентр «Автолидер» работает в Зеленограде уже более 17 лет, наши клиенты доверяют нам и мы всегда оправдываем это доверие. Мы даем гарантию 2 года на все наши работы при соблюдении условий эксплуатации автомобиля. Мы отвечаем за качество своей работы.

«Автолидер» находится в поселке Андреевка, 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе.

http://автосервис-зеленоград.рф,

http://avto-zelenograd.ru/

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